Tennis : Djokovic sur le toit du monde, son documentaire va tout expliquer

Alexis Poch - Journaliste

Détenteur de 23 titres du Grand Chelem, un nouveau record, Novak Djokovic a émerveillé le monde entier en dépassant les limites. Le Serbe de 36 ans reste le meilleur joueur du monde et il peut encore espérer continuer à gagner avant de prendre sa retraite. Depuis les années Covid, son parcours a été souvent chamboulé puisqu'il a toujours refusé de se faire vacciner. L'année dernière, il promettait un documentaire sur toutes les épreuves traversées depuis son expulsion d'Australie en 2022, ce qui devrait arriver dans quelques mois.

Toujours au sommet du tennis cette année avec deux nouveaux titres en Grand Chelem, Novak Djokovic a annoncé récemment que le tournage de son documentaire était terminé depuis un mois. Le Serbe avait promis déjà une version fin 2021 ou 2022 mais son équipe a décidé de prolonger le tournage au vu des événements dans sa carrière. La date de sortie n'est pas encore connue mais la première partie est programmée pour la fin de saison.

Des images exclusives sur ses déboires australiens

Souvenez-vous de l'Open d'Australie 2022 ! A l'époque, le gouvernement australien avait mis en place une règle pour les étrangers : il faut être vacciné pour entrer sur le territoire. Malgré les quelques conditions exceptionnelles, le Serbe n'avait pas obtenu l'autorisation de pouvoir rester et a été déporté du pays, une affaire qui a fait un grand scandale. A cette époque-là, un documentaire était déjà en préparation et Novak Djokovic avait promis d'apprendre toutes les subtilités autour de ses aventures en Australie, comme lorsqu'il a gagné le titre un an plus tôt avec une déchirure abdominale, ce qui a soulevé beaucoup de questions puisqu'il a refusé d'en parler.

Les coulisses de son triomphe

Il y a un mois, lors du tournoi de Wimbledon, Novak Djokovic a été interrogé sur la sortie de son documentaire. « La raison de ces reports est simple : avec tout ce qu’il se passe dans ma carrière, nous essayons de trouver la meilleure façon de la présenter, en documentaire ou en format série. Actuellement, nous ajoutons plus de contenu en raison de Roland-Garros. Je n’ai pas la date exacte » laissait-il entendre. Il faut donc comprendre que l'on verra son parcours lors de ses nouvelles victoires en Grand Chelem et la manière dont il a réussi à décrocher de nouveaux records.

Des comptes à rendre ?

Malgré son statut de légende du tennis, Novak Djokovic est très loin de faire l'unanimité auprès du public et lors de sa victoire à l'Open d'Australie en 2021, beaucoup de personnes n'ont pas caché leur étonnement quant à son succès alors qu'il était blessé. Normalement, quand on souffre d'une déchirure abdominale de plusieurs centimètres, il est impossible de continuer à jouer et pourtant le Serbe a réussi la quinzaine parfaite. Dans les prochaines semaines, on devrait en apprendre plus sur ce fameux documentaire.