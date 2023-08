Tennis : Djokovic surclasse Monfils et lâche une révélation

Baptiste Berkowicz

Alors que Gaël Monfils est auteur d'une très bonne tournée américaine, le Français a dû faire face à Novak Djokovic en huitièmes de finale du Masters 1000 de Cincinnati. Le Serbe a de nouveau pris le dessus sur Gaël Monfils et porte leur tête à tête à un triste 19-0. L'actuel numéro 2 mondial a confié que le jeu du Français lui convenait bien.

Gaël Monfils n'y arrive toujours pas. Le Français s'est de nouveau incliné face à Novak Djokovic, cette fois en huitième des finale à Cincinnati, et fait désormais l'objet d'un triste record. En effet, l'actuel numéro 2 mondial est bel et bien la bête noire du joueur de 36 ans puisque le bilan des confrontations s'élève à un terrible 19-0.

« Son jeu me convient bien »

Après sa nouvelle victoire face à Gaël Monfils, Novak Djokovic a révélé les moments clés de la rencontre lors de l’interview sur le court : « Sur quelques points aujourd’hui, en particulier dans le premier set, il a montré ses qualités athlétiques. J’ai réussi à conserver mon service de manière très confortable. Je pense que je frappais bien les balles et que je l’ai fait jouer. Il a commis quelques fautes directes à 4–3 dans le premier set, ce qui m’a permis de faire le break. Après cela, je n’ai plus regardé en arrière. J’ai commencé à élever mon niveau de jeu de plus en plus, en réalisant un deuxième set presque parfait. Je pense que son jeu me convient ».

« Je pense qu’au début, j’ai eu beaucoup de mal avec lui »