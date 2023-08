US Open : La nouvelle colère de Benoit Paire

Baptiste Berkowicz

Alors que l'US Open démarre le 28 août prochain, les qualifications pour accéder au Grand Chelem américain se révèlent intenses comme à leur habitude. Benoit Paire s'est incliné au deuxième tour face au 237ème mondial Yu Hsiou Hsu en trois sets (3-6, 6-3, 7-5). Une contre-performance qui n'a pas manqué de faire disjoncter le Français pendant la rencontre.

C'est déjà fini pour Benoît Paire. L'aventure américaine s'arrête au deuxième tour des qualifications pour le 125ème mondial. Après s'être défait de son compatriote tricolore Geoffrey Blancaneaux au 1er tour, le Vauclusien s'est incliné face à Yu Hsiou Hsu en trois sets. Une désillusion pour Benoît Paire, irrité au plus haut point.

« Bravo ! Beau jeu, avec des balles molles. Quel conn*rd ! »

D'abord en difficulté dans les premiers échanges avec moins de 40% de premières balles passées, Benoit Paire a vu ses démons réapparaître. La raquette fracassée au sol quelques fois, le Français s'en est d'abord pris à la qualité des balles et au temps de service de son adversaire, jugé trop long : « Bravo ! Beau jeu, avec des balles molles. Quel conn*rd ! » Puis « On attend 1h30 qu'il serve ! ». En délicatesse avec son poignet et son coup droit dans le deuxième set, Benoit Paire gratifie le public de quelques passings géniaux et amortis millimétrés. Ses pourcentages au service s'améliorent et il remporte logiquement la deuxième manche. Et ce, quand bien même « les balles fusent » cette fois...

Un troisième set fatal pour Paire

L'ultime set est beaucoup plus accroché entre les deux hommes qui ne lâchent pas leur service. Alors que les échanges s'allongent, Benoit Paire garde de la constance sur ses premières balles, jusque dans les derniers jeux. Même s'il s'impose sur 82% des premières balles passées, Yu Hsiou Hsu fait pencher la balance en passant 70% de ses premières. Surtout, Benoit Paire n'aura converti que 2 balles de break sur les 10 qu'il s'est procurées. L'aventure s'achève donc au deuxième tour des qualifications de l'US Open pour le Français.