Tennis : « Personne n'aime Djokovic », elle explique pourquoi

Baptiste Berkowicz

Avec 23 titres en Grand Chelem, Novak Djokovic est le joueur qui en détient le plus dans l'Histoire du tennis. Le Serbe devance Rafael Nadal et Roger Federer, respectivement à 22 et 20. Néanmoins, l'actuel numéro 2 mondial n'a pas conquis les coeurs comme ses deux rivaux. Selon Marion Bartoli, Novak Djokovic a souffert de la présence de deux monstres comme l'Espagnol et le Suisse.

Novak Djokovic est au sommet du tennis mondial depuis de longues années maintenant. Le Serbe a partagé sa domination avec Roger Federer et Rafael Nadal, deux des plus grands joueurs de l'Histoire. L'Espagnol et le Suisse ont d'ailleurs une place quasiment exclusive dans le coeur de nombreux fans de tennis. Ce qui n'est pas vraiment le cas de Djokovic...

« En fait, si Novak n’avait eu qu’un seul autre grand concurrent, il aurait eu une base de fans beaucoup plus grande »

Le palmarès ne fait pas tout pour un sportif. Pour l’ancienne joueuse, Marion Bartoli, c’est surtout le timing de la carrière de Novak Djokovic qui l’a desservi pour devenir plus populaire. « C’est plus le timing qu’autre chose. Si vous parlez à tous les joueurs et fans du monde entier, les gens aiment la personnalité de Novak et ont beaucoup de respect pour son jeu. Pour Federer on parle d’élégance, Nadal était considéré comme un combattant qui a gagné 14 fois à Roland Garros. Mais personne n’aime le tiers : Djokovic. En fait, si Novak n’avait eu qu’un seul autre grand concurrent, il aurait eu une base de fans beaucoup plus grande. Je pense qu’il a gagné le respect de tout le monde, mais quand il s’agit d’aimer, c’est un peu différent. C’est juste la nature humaine d’encourager l’un ou l’autre et vous ne voulez pas le troisième », a déclaré la Française dans des propos relayés par WeLoveTennis.

Djokovic vise un 24ème Grand Chelem à l'US Open

Après avoir remporté le dernier Roland-Garros, Novak Djokovic a dépassé Rafael Nadal au nombre de tournois du Grand Chelem. Le dernier Majeur de l’année, l’US Open, approche à grands pas. Le coup d'envoi de celui-ci s'effectuera le 28 août. Déjà vainqueur à trois reprises du tournoi américain, Novak Djokovic a l'occasion de remporter un 24ème titre en Grand Chelem. Tenant du titre à New-York, Carlos Alcaraz semble être le plus armé pour empêcher l'actuel numéro 2 mondial d'aller décrocher une nouvelle quinzaine victorieuse.