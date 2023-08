US Open : Djokovic prépare une étonnante révolution

Baptiste Berkowicz

Grandissime favori de l'US Open, Novak Djokovic représente plus qu'un simple joueur aux yeux de tout le monde, à commencer par les institutions. Le recordman de titres en Grand Chelem n'est pas le dernier pour proposer certains changements dans le tennis actuel. Le joueur de 36 ans plaide pour un interventionnisme encore plus important de la part des entraineurs pendant les matchs.

Novak Djokovic n'en finit plus de faire l'actualité. Alors que se déroule actuellement l'US Open où il fait office de favori, le Serbe ne verrait pas d'un mauvais oeil quelques changements dans les règles du tennis actuel. En tant que président de l'Association des joueurs de tennis professionnels, le joueur de 36 ans est particulièrement écouté.

« J’aimerais que les entraîneurs descendent sur le court pendant les pauses pour parler à leur joueur »

Auparavant, aucun échange n’était autorisé avant que les règles ne soient assouplies, mais pas suffisamment au goût de Novak Djokovic, qui apprécierait quelques avancées supplémentaires : « C’est génial que nous puissions communiquer librement et ne pas attendre de savoir si le juge de chaise vous voit et peut vous sanctionner, comme c’était le cas avant. Je comprends qu’il puisse y avoir des détracteurs qui fondent leur argument sur le fait que dans un sport individuel, vous devez résoudre les problèmes par vous‐même, mais c’est toujours le cas peu importe à quel point votre entraîneur vous parle. Honnêtement, j’aimerais que la possibilité soit mise en place pour les entraîneurs de descendre sur le court pendant les pauses pour parler à leur joueur, ou pour que nous communiquions par des écouteurs. Ce serait très bon pour le public et pour le joueur », a déclaré le Serbe dans des propos relayés par We Love Tennis.

Djokovic vise un 24ème Grand Chelem

Déjà vainqueur à trois reprises de l'US Open, Novak Djokovic a l'occasion de remporter un 24ème titre en Grand Chelem. Tenant du titre à New-York, Carlos Alcaraz semble être le plus à même de perturber le Serbe et l'empêcher d'aller décrocher une nouvelle quinzaine victorieuse. Les deux hommes devront attendre la finale avant de se retrouver. Le chemin est encore long pour l'Espagnol et le joueur de 36 ans.