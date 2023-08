Djokovic lâche un aveu improbable sur sa carrière

Amadou Diawara

Malgré ses 36 ans, Novak Djokovic continue d'exceller au plus haut niveau cette saison. D'ailleurs, l'ogre serbe est actuellement classé deuxième à l'ATP, derrière le prodige espagnol Carlos Alcaraz (20 ans). Interrogé sur ses performances actuelles, Novak Djokovic a avoué qu'il était largement meilleur aujourd'hui qu'il y a dix ans.

Avant la retraite de Roger Federer (42 ans), le Big 3 dominait totalement la planète tennis. En effet, Novak Djokovic (36 ans), Rafael Nadal (37 ans) et le maitre à jouer suisse raflaient tout sur leur passage, et surtout les Grand Chelem ; ne laissant que des miettes aux autres joueurs du circuit ATP .

Le PSG trouve un allié sur le mercato, les transferts s’enchaînent https://t.co/yYn8dKIZ31 pic.twitter.com/fleQGcGr4Z — le10sport (@le10sport) August 31, 2023

Djokovic est toujours dans le coup à 36 ans

Alors que Roger Federer a pris sa retraite et que Rafael Nadal est handicapé par son corps depuis de longues semaines, Novak Djokovic continue de faire des merveilles. En effet, l'ogre serbe est toujours au top de sa forme et n'a plus que Carlos Alcaraz comme rival. Le prodige espagnol de 20 ans étant d'ailleurs numéro 1 mondial actuellement, devant Novak Djokovic (deuxième au classement ATP).

Djokovic se trouve meilleur aujourd'hui qu'à 26 ans