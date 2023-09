Tennis : Le bilan de la première semaine à l'US Open !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C'est la fin de la première semaine à l'US Open, celle qui détermine qui sont les joueurs qui participeront aux huitièmes de finale. Chez les femmes comme chez les hommes, le tableau a subi des secousses et a même frôlé le tremblement de terre. Comme souvent dans le quatrième Grand Chelem de l'année, la première semaine a été très animée, grâce à un spectacle exceptionnel et des résultats parfois surprenants.

L'US Open est certainement le tournoi du Grand Chelem qui donne lieu à de plus nombreuses surprises. La première semaine de l'édition 2023 n'a pas manqué à l'appel et l'heure est d'analyser le parcours des potentiels vainqueurs. Au cours des trois premiers tours, il y a eu beaucoup de mouvement, à commencer par Novak Djokovic qui a été mis en grande difficulté.

Djokovic, le couac qui pourrait coûter cher ?

Opposé à son compatriote Laslo Djere lors du troisième tour, Novak Djokovic a longtemps vu son double lui causer du tort. Le 38ème mondial a déployé un tennis sans failles dans les deux premiers sets, obligeant l'illustre champion à réveiller la bête. Mené 2 sets à 0, le numéro 2 mondial n'a pas tremblé : grosse pause au vestiaire et retour tonitruant, le match était déjà presque plié au moment de son break d'entrée de troisième manche. Malgré tout, ce combat de 3h45 pourrait finir par compter lorsqu'il va falloir gravir les derniers échelons. Le Serbe a souffert vendredi soir, d'autant plus qu'il a fini son match à 1h30 du matin heure de New York. Mais il a prouvé qu'il était encore ce joueur de légende imbattable dans ces moments-là.

Le tennis français retrouvé

Même si Caroline Garcia, la principale tête d'affiche du tennis tricolore, a coulé assez vite, quatre représentants étaient présents au 3ème tour et c'est déjà une petite victoire. Clara Burel a été le rayon de soleil côté féminin, Adrian Mannarino et Benjamin Bonzi sont sortis avec les honneurs au terme d'un gros combat. Pour rappel, à Roland-Garros cette année, le tennis français avait vécu un cauchemar puisqu'aucun Tricolore n'avait réussi à franchir le deuxième tour.

Avantage Alcaraz ?

Un tournoi du Grand Chelem est un long combat qui se joue à distance dans un premier temps avec ses adversaires. C'est le cas pour Novak Djokovic et Carlos Alcaraz qui se surveillent de très près. Au terme de la première semaine, c'est l'Espagnol qui a pris l'avantage par rapport au Serbe. Mais ce dernier bénéficie d'un tableau beaucoup plus dégagé alors que dans la partie haute du tableau, Medvedev, Sinner et Zverev ont répondu à l'appel. Bien au contraire de joueurs tels que Tsitsipas, Ruud ou Rune...