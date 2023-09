US Open : La belle aventure française, le sourire enfin retrouvé

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La tournée américaine sur dur touche bientôt à sa fin et le moins que l'on puisse dire est que la France a retrouvé des couleurs ces deux derniers mois, au prix d'efforts remarquables de la part de certains représentants. A l'US Open, les joueurs français connaissent leurs meilleures résultats en Grand Chelem depuis un moment et l'occasion est belle de le souligner.

Souvent confrontés aux critiques en raison des résultats décevants en Grand Chelem ces dernières années, les joueurs français ont réussi à nous offrir quelques belles histoires au cours de l'été, dans une tournée américaine qui plaît beaucoup. Malgré les difficultés de la leader Caroline Garcia, le tennis français sourit en ce moment et il faut espérer que cela dure le plus longtemps possible.

4 Français au deuxième tour

Comme à chaque Grand Chelem, la France a la chance d'avoir de nombreux représentants dans le grand tableau. Pour l'édition 2023 de l'US Open, la nation la plus représentée dans le top 100 masculin a réussi à placer quatre représentants au troisième tour, un fait assez rare ces dernières années. En effet, Clara Burel, seule rescapée du premier tour, a prolongé le plaisir en s'offrant une magnifique victoire face à Pliskova, ancienne numéro 1 et finaliste du tournoi en 2016. Côté masculin, Adrian Mannarino, Arthur Rinderknech et Benjamin Bonzi continuent l'aventure.

De belles histoires

A l'image d'un tableau de qualifications qui avait vu 3 joueurs et une joueuse réussir à décrocher leur ticket pour le grand tableau, les Français connaissent un bel été et les histoires sont forcément nombreuses. Benjamin Bonzi a reçu une wild-card pour ce tournoi, lui qui aurait dû être présent s'il n'avait pas été blessé une grande partie de l'année. Mais cette invitation a provoqué de nombreuses critiques, beaucoup estimant qu'il n'était pas encore au niveau. La plus belle surprise est venue de Titouan Droguet, jeune qualifié de 21 ans, qui a sorti Lorenzo Musetti, 18ème mondial, en 5 sets pour son premier match sur le circuit principal.

Vers une année 2024 pleine de sourires ?

Le tennis français a du mal à combler l'absence de Jo-Wilfried Tsonga notamment. Mais grâce à la jeunesse qui réalise de belles prouesses, la France retrouve des couleurs et il y a un bel élan autour des performances d'Arthur Fils et de Luca Van Assche. En 2024, la dynamique actuelle pourrait se poursuivre avec l'arrivée d'un événement fondamental dans le calendrier : les Jeux olympiques de Paris. La France pourrait s'appuyer sur cet événement pour amener une certaine vague de sourires dans le tennis tricolore.