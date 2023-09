Tennis : Medvedev en terrain conquis, il veut des retrouvailles avec Alcaraz !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cette semaine, le tournoi de Pékin, un ATP 500, mettra en opposition 15 joueurs du top 20, dont 8 du top 10. Comme d'habitude, ce tournoi servira de répétition générale à Shanghai, le seul Masters 1000 sur le continent asiatique, et le public risque de voir beaucoup de spectacle au vu des affiches. D'ailleurs, tous auront envie de montrer leur force face à une belle opposition, à commencer par Daniil Medvedev.

Cette année, le duel entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic a donné lieu à d'immenses bagarres. Derrière les deux premiers du classement, un homme se détache particulièrement des autres : Daniil Medvedev. De retour dans le top 3, le Russe est revenu à un très haut niveau durant la saison et pourrait poursuivre sur sa lancée en fin de saison. D'ailleurs, c'est lui qui s'était opposé à Shanghai en 2019 lors de la dernière édition avant le Covid.

Un tournoi passionnant

Pour le public, ce tournoi de Pékin sera forcément très intéressant à suivre. Mais pour les joueurs, c'est la même chose puisqu'ils pourront en apprendre beaucoup sur leurs adversaires dans les prochains jours. « C'est très dur et ça ressemble à un tableau de Masters 1000 ou de Grand Chelem. D'une certaine manière, c'est encore plus compliqué qu'un Grand Chelem. Cela va être très intéressant, je pense que nous allons voir des résultats différents concernant les têtes de série, il n'y aura pas de match facile » a commenté Daniil Medvedev avant son entrée en lice.

Medvedev-Alcaraz, la revanche ?

Excellent à l'US Open lors des demi-finales, Daniil Medvedev a réussi à éteindre Carlos Alcaraz en 4 sets. Les deux joueurs, très en forme depuis des mois, pourraient donc se retrouver en finale du tournoi de Pékin. Une excellente nouvelle pour le Russe, désormais plus en confiance. « Je pense que si nous finissons par nous affronter cette semaine, nous serons tous les deux heureux puisque ce sera en finale. C'est un bon objectif et je vais essayer que ça arrive » a-t-il déclaré.

Le duel inévitable ?

Très à l'aise depuis des mois sur le circuit, Daniil Medvedev et Carlos Alcaraz paraissent au-dessus de leurs adversaires et une finale semble déjà écrite. Néanmoins, il faudra être très costaud cette semaine pour aller au bout. Ce sera pour beaucoup de joueurs une reprise après l'US Open et il faudra peut-être du temps pour se remettre à l'endroit. En l'absence de Novak Djokovic, le Russe et l'Espagnol ont les cartes en main.