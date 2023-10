Tennis : Malgré les difficultés, cette légende encense Alcaraz !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Titré à Wimbledon au terme d'une finale somptueuse face à Novak Djokovic, Carlos Alcaraz a un peu ralenti la cadence depuis. L'Espagnol, qui fait tout son possible pour chasser le Serbe du trône, ne gagne plus autant que lors de la première moitié de la saison. En connaissant encore une sortie précoce à Shanghai, il paraît moins en forme en fin de saison pour réaliser son objectif même si tout n'est pas perdu.

Véritable phénomène depuis son arrivée sur le circuit, Carlos Alcaraz n'échappe à l'œil de personne. Partout où il passe, il est adoré tant il est capable de produire un spectacle à chaque fois qu'il entre sur le court. Le public chinois ne s'est pas trompé en l'adoptant vite. Néanmoins, un petit détail a changé depuis quelque temps et c'est Mats Wilander qui en a fait la remarque récemment.

Un plaisir fou sur le court

Capable de réussir des points extraordinaires de n'importe quelle position, Carlos Alcaraz évolue à un très haut niveau et il semble jouer en prenant un malin plaisir à rendre fou ses adversaires. C'est l'une des qualités qui fait qu'il est spécial. « Le plus important, c’est le sourire qu’il apporte sur le terrain. Quand il y a de la pression, il est toujours là à s’amuser et vous pouvez voir qu’il s’amuse parce qu’il sourit. C’est tellement nouveau. Même le grand Roger Federer ne faisait pas ça. Nadal certainement pas, Djokovic de temps en temps, mais pas de la même manière » raconte le Suédois, vainqueur de 7 tournois du Grand Chelem.

Moins à son aise

Moins impressionnant de facilité sur le court depuis un moment maintenant, Carlos Alcaraz connaît des défaites un peu plus surprenantes et pire encore : il est souvent gêné par ses adversaires. Il y a peut-être un détail important qui a changé depuis son titre à Wimbledon comme l'explique Mats Wilander. « Il faut qu’il recommence à s’amuser sur le court. Il a l’air tellement plus tendu depuis Wimbledon » a-t-il analysé après sa défaite contre Grigor Dimitrov à Shanghai.

Difficile en fin de saison

Carlos Alcaraz a déjà beaucoup joué cette année et il semblerait que ce trop-plein soit difficile à avaler. L'Espagnol, numéro 2 mondial, avait pourtant confié il y a quelques semaines que son grand objectif de la fin de saison était de récupérer la place de numéro 1 mondial. S'il veut réussir, il faudra augmenter son niveau de jeu et faire mieux que Novak Djokovic, absent depuis l'US Open.