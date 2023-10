Tennis : Alcaraz toujours au top, il fait une grosse révélation

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Peut-être moins impressionnant depuis sa victoire à Wimbledon, Carlos Alcaraz a connu des difficultés face à ses plus grands adversaires récemment. L'Espagnol, numéro 2 mondial, continue d'impressionner avec un niveau de jeu qui plait énormément au public. Dans cette fin de saison où il pourrait se fatiguer, il a fait une grande révélation après ses deux premiers matches à Shanghai, où il s'est tout de même beaucoup employé.

Présent pour la première fois de sa carrière en Chine pour une grande tournée asiatique, Carlos Alcaraz a connu une entrée en lice mouvementée au Masters 1000 de Shanghai. L'Espagnol, réputé pour le combat physique qu'il propose à ses adversaires, a fait une grande révélation après sa victoire contre Daniel Evans au troisième tour. Pour progresser, il faudra forcément continuer sur ce chemin car l'opposition reste belle.

Un match très compliqué

Lundi, Carlos Alcaraz a dû batailler pendant près de 2h30 pour se sortir du piège Daniel Evans, 33ème mondial. L'Espagnol était mené d'un break dans les deux sets et il s'est battu pour revenir et conclure. « C’était un match très difficile. C’est l’un des matches les plus difficiles que j’ai joués en dehors des tournois du Grand Chelem. Chaque fois que j’affronte Daniel, c’est un match difficile. Je dois donner le meilleur de moi‐même si je veux le battre. Je pense que nous avons tous les deux joué un tennis de grande qualité. Je suis très heureux de m’en sortir et, bien sûr, très heureux du niveau que j’ai atteint aujourd’hui » a-t-il confié après sa victoire après un match exceptionnel ponctué de magnifiques points.

Solide physiquement et mentalement

Carlos Alcaraz l'a déjà prouvé à maintes reprises mais il est vraiment capable de se dépasser pour éviter la défaite. Il n'est pas rare qu'il soit opposé à un joueur qui joue pleinement sa chance, comme c'était le cas lors de son premier tour face au Français Grégoire Barrère. « J’ai dû rester très fort physiquement et mentalement. Je pense que la raison pour laquelle j’ai gagné le match est ma résistance physique et mentale » analyse-t-il après sa victoire.

Vers le trône ?

Quelques jours après avoir déclaré que son grand objectif de la fin de saison était de récupérer la place de numéro 1 mondial à tout prix, Carlos Alcaraz a de grandes chances de repasser virtuellement en tête après le tournoi de Shanghai. En effet, à la Race, il ne pointe qu'à 500 points de Novak Djokovic et il pourrait passer devant en cas de qualification pour la finale en Chine. Prochaine étape : Grigor Dimitrov, un adversaire qu'il connaît déjà.