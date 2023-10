Tennis : Alcaraz bouffé par Djokovic, un danger ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Eliminé lors des demi-finales de l'US Open, abandonnant par la même occasion son fauteuil de leader du classement ATP, Carlos Alcaraz n'était pas si saignait que cela à Pékin ces derniers temps pour son retour à la compétition. Présent en Chine pour la première fois de sa carrière, l'Espagnol débute cette fin de saison avec un seul objectif en tête : récupérer la place de numéro 1 mondial à Novak Djokovic. Moins de 600 points séparent les deux hommes.

Il est rare de voir Carlos Alcaraz autant perdre ses moyens. C'était le cas lors de sa défaite en demi-finales à Pékin face à Jannik Sinner où il était simplement sans solutions. Est-ce le début d'une tendance à venir dans cette fin de saison déjà longue, lui qui avait déjà eu beaucoup de mal à finir l'année 2022 en déclarant forfait pour le Masters ?

Un objectif logique

Alors qu'au classement officiel, Novak Djokovic possède près de 3000 points d'avance sur Carlos Alcaraz, on pourrait se dire que le Serbe a une grande avance pour finir l'année numéro 1. Oui mais à la Race, le classement sur l'année en cours, l'écart est beaucoup moins impressionnant puisque l'Espagnol n'est qu'à 600 points du patron, une marge qu'il pourrait supprimer dès Shanghai en cas de finale. Le Serbe, lui, avait beaucoup joué en fin de saison dernière et va perdre des points par-ci par-là puisqu'il ne rejouera pas avant le tournoi de Paris-Bercy.

Tennis : Ces Français qui ont brillé à Shanghai https://t.co/1Cdj3JsZ9j pic.twitter.com/LKnKV6G0rN — le10sport (@le10sport) October 5, 2023

Un défi mental important

Il y a quelques jours, Carlos Alcaraz n'avait pas hésité à révéler qu'il visait la place de numéro 1 mondial. Jeudi, dans une interview accordée à Tennis TV , il a fait une étrange déclaration. « Je ne vais pas mentir… Novak Djokovic est dans mon esprit presque à chaque entraînement… Je dois m’entraîner à mon meilleur niveau. Je dois être à 100 % sur chaque balle pour être capable de le rattraper » confie-t-il. Avec de telles pensées en permanence dans la tête, Alcaraz se met peut-être en danger.

Un avantage perdu

Moins tranchant depuis son incroyable victoire en finale de Wimbledon, Carlos Alcaraz a même perdu sa dernière rencontre avec Novak Djokovic (à Cincinnati) alors qu'il avait le match en main, contre Daniil Medvedev face auquel il n'avait jamais connu la moindre difficulté auparavant et même contre Jannik Sinner avec qui il dispute de grands combats depuis deux ans. L'avantage psychologique n'est plus vraiment dans son camp et s'il veut réaliser son objectif, il faudra peut-être quelque chose en plus dans les prochaines semaines...