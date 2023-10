Tennis : Alcaraz a une épine dans le pied et elle s'appelle Sinner !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent à Pékin pour ses débuts en Chine et son retour à la compétition pour la première fois depuis l'US Open, Carlos Alcaraz n'a rien pu faire face à Jannik Sinner lors des demi-finales. Le jeune Espagnol, visiblement gêné par l'Italien à chaque fois dans leurs confrontations, n'a pas réussi à déployer son tennis extraordinaire face à un adversaire trop solide. Voilà qui confirme que cette rivalité pourrait prendre un sacré tournant dans les années à venir !

Alors qu'ils font partie tous les deux de cette jeune génération destinée à dominer le circuit masculin dans les prochaines années, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner proposent un spectacle incroyable à chaque fois qu'ils se retrouvent tous les deux sur le court. Et pour le moment, c'est avantage Sinner puisque l'Italien vient de décrocher sa 4ème victoire en sept confrontations face à son jeune rival, même s'il continue de montrer une certaine humilité.

Une performance incroyable

Dans ce tableau très relevé, on ne pouvait finalement pas espérer beaucoup mieux des affiches des demi-finales. Jannik Sinner a fini par éteindre Carlos Alcaraz en 2 sets alors que quasiment tous leurs duels avaient duré au moins 3 sets. C'est d'ailleurs la deuxième fois cette année que l'Espagnol ne parvient pas à gagner un set dans un match après sa défaite surprise à Rome. « Il a très bien joué et il m'a obligé à changer un peu mon jeu. Je n'ai pas pu faire ce que je fais d'habitude, j'ai essayé de jouer plus long mais je n'ai pas réussi » a déclaré l'Espagnol.

L'arroseur arrosé

Carlos Alcaraz avait pourtant très bien commencé face à un Italien peut-être en mode diesel qui avait besoin de se remettre dans le match après son match difficile de la veille où il a même vomi sur le court. En menant d'un break et ayant des occasions de faire une grande différence directement, l'Espagnol semblait prendre le match en main. Mais l'Italien a su résister et mieux encore : c'est lui qui a réussi à faire plus de variations, à venir chercher le filet et il a empêché son adversaire de varier à son tour. « J'ai eu des opportunités mais je n'ai pas réussi à les saisir. Contre des joueurs comme Jannik, si tu ne saisis pas ces chances-là, ça devient compliqué de gagner ou en tout cas de mener au score » poursuit-il.

Un avantage psychologique