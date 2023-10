Tennis : Alcaraz encore en galère, un objectif trop compliqué

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Eliminé en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai mercredi, Carlos Alcaraz continue de montrer quelques difficultés depuis son titre à Wimbledon. L'Espagnol a peut-être du mal à terminer cette saison déjà très longue, lui qui a beaucoup joué ces derniers mois. Moins tranchant, il s'est fait surprendre par Grigor Dimitrov, un adversaire qu'il avait bien maîtrisé lors de leurs trois confrontations précédentes. Attention, il va falloir se ressaisir...

Battu en demi-finales de l'US Open, Carlos Alcaraz a promis de se focaliser sur un grand objectif pour la fin de saison : récupérer sa place de numéro 1 mondial. Novak Djokovic étant absent de la tournée asiatique, l'Espagnol avait quelques occasions de se rapprocher sérieusement. Malheureusement pour lui, l'écart est tout de même conséquent et il abordera la grande bagarre avec le Serbe avec quasiment le même total de points à la Race.

Nouvelle défaite surprenante

Plus titré depuis Wimbledon, Carlos Alcaraz ne prendra pas l'occasion à Shanghai. Le Murcien, habité par un sentiment de combat pour récupérer la place de numéro 1 mondial, a encore échoué. Et il n'a pas pu cacher sa déception en conférence de presse. « Cette défaite ne me permet pas d’aller peu plus loin. Ce sera donc compliqué de terminer l’année en tant que numéro 1 mondial. J’ai encore quelques tournois à disputer, alors je vais essayer de faire de mon mieux. Je vais essayer de les gagner si je veux avoir une chance de terminer l’année à la première place. Je ne sais pas, mais en ce moment, je perds beaucoup d’occasions de le faire » a-t-il déclaré, un peu décontenancé.

500 points de différence

A l'heure actuelle, Novak Djokovic domine Carlos Alcaraz de 500 points à la Race. C'est donc l'équivalent d'un titre en ATP 500 et justement, le programme de l'Espagnol comporte le tournoi de Bâle en fin de saison avant Bercy et le Masters, privilégiés par le Serbe. En bref, l'écart est mince mais le numéro 2 mondial devra cravacher pour réaliser une meilleur performance que son rival lors des deux derniers tournois de la saison pour espérer passer devant. La marche paraît haute...

Fin de saison difficile

Comme l'année dernière, où il avait terminé blessé et forfait pour le Masters, Carlos Alcaraz semble avoir du mal en fin de saison. L'Espagnol impressionne un peu moins ces derniers temps sur le court et s'il veut réussir son objectif, il faudra élever encore un peu plus son niveau de jeu. Etonnant de facilité à 36 ans, Novak Djokovic pourrait revenir tambour battant à Bercy. Pour rappel, il était finaliste de ce tournoi en 2022 et vainqueur du Masters.