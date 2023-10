Tennis : Tournoi dévasté, la chance de Humbert ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Avant-dernier Masters 1000 de la saison, le tournoi de Shanghai connaît beaucoup de surprises cette année. Organisé pour la première fois depuis 2019, il faut prendre de nouveaux repères pour beaucoup de joueurs et en raison du nouveau format mis en place dès l'édition 2023, d'autres plus modestes ont pris leur chance, à l'image d'Ugo Humbert toujours en course et impressionnant. Dimanche, on pourrait avoir un nouveau vainqueur en Masters 1000...

En l'absence de Novak Djokovic, le top 10 n'a pas forcément rayonné à Shanghai. Au moment des quarts de finale, tous avaient été éliminés à part Andrey Rublev. Hasard du tirage au sort, c'est Ugo Humbert qui a hérité du Russe pour peut-être le plus grand frisson de sa saison. Le Français, 34ème mondial, est en grande confiance en ce moment et se rapproche peut-être d'un magnifique exploit.

Coupeur de têtes

Dans sa carrière, Ugo Humbert connaît une trajectoire particulière. De retour à un très haut niveau cette saison, il en a profité cette saison pour améliorer ses statistiques. En effet, le Français est le meilleur joueur parmi ceux qui n'ont jamais goûté au top 10 en ce qui concerne ses affrontements face au top 10. En battant Stéfanos Tsitsipas à Shanghai, il est revenu à 50%, quelques jours seulement après avoir battu... Andrey Rublev, son adversaire vendredi pour une place en demi-finale de Masters 1000.

Rublev favori

Seul joueur du top 10 encore en lice, Andrey Rublev fera office de favori pour le titre à Shanghai. Le Russe a déjà remporté un titre en Masters, à Monte-Carlo cette année, et un deuxième titre cette année serait une magnifique performance pour lui. « J’ai toujours prouvé que plus les chance sont grandes, moins je suis performant. Et le prochain adversaire est Ugo. J’ai perdu contre lui la semaine dernière à Pékin. Il joue vraiment très bien, il a battu Tsitsipas » analyse le 7ème mondial.

Vers un titre surprise ?

Si l'on regarde les joueurs encore en course, seuls 3 ont remporté un Masters 1000, dont évidemment Rublev. Hubert Hurkacz a déjà validé sa place en demi-finale et Grigor Dimitrov, qui a sorti Carlos Alcaraz, devra enchaîner pour tenter d'aller chercher son premier titre depuis... le Masters 2017. En d'autres termes, Ugo Humbert a peut-être une occasion en or de s'offrir un grand titre, lui qui jouera seulement son deuxième quart en Masters 1000 après Paris 2020.