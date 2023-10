Quiz sur la nouvelle génération du tennis américain

Florian Barré

Après un trou d’air particulièrement intense, surtout chez les hommes, l’effort titanesque de la fédération américaine de tennis lancé il y a 15 ans est en train de payer, avec l’avènement d’une nouvelle génération qui a faim. À Shanghai cette semaine, c’est Sebastian Korda qui s’est illustré en atteignant les demi-finales du Master 1000, mais il n’est pas seul dans le bateau. De ce fait, le10sport vous propose de tester vos connaissances sur la nouvelle génération américaine.

Taylor Fritz (10e), Frances Tiafoe (14e), Tommy Paul (11e), Ben Shelton (19e), Sebastian Korda (23e)… Voici les noms des leaders de la nouvelle génération américaine. En tout, ils sont 10 dans le top 100 mais derrière il y en a bien d’autres, des tous jeunes, prêts à dominer le circuit durant les deux prochaines décennies. Brandon Nakashima, Alex Michelsen, Emilio Nava, Zachary Svajda, Tristan Boyer, Jenson Brooksby, Toby Kodat, Martin Damn, Omni Kumar, Aidan Mayo, Ethan Quinn, Michael Zheng et Nishesh Basavareddy, pour ne citer qu’eux, sont promis au meilleur.



Les USA de retour au premier plan

Un trou générationnel comblé en plus de 15 ans. En 2007, la fédération américaine de tennis (USTA) sonnait l’alarme. Après 40 ans de domination mondiale, le vivier s’était essoufflé. L’USTA a alors sorti l’artillerie lourde pour refondre le système de formation et rendre le tennis plus accessible, des amateurs jusqu’au plus haut niveau. Un effort digne du Manhattan Project qui porte aujourd’hui ses fruits, avec une dizaine d’Américains dans le top 100 chez les hommes et près d’une vingtaine chez les femmes.