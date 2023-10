Tennis : Djokovic tape du poing sur la table, l'ATP doit réagir

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grand sujet de discussion ces derniers temps sur le circuit, les balles utilisées chaque semaine sur les différents tournois posent problème. Beaucoup de joueurs ont pris la parole pour évoquer la situation et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont quasiment tous unanimes. Selon eux, le fait de changer de balles presque chaque semaine les handicape forcément puisque les articulations en prennent un sacré coup et les blessures ne cessent d'émerger. Récemment, c'est Novak Djokovic en personne qui a rebondi sur le sujet.

Il n'en fallait pas plus pour relancer le sujet. Depuis que Daniil Medvedev, entre autres, a de nouveau parlé des conditions de jeu dans lesquelles les joueurs évoluent sur le circuit, de nombreux joueurs prennent la parole. Aryna Sabalenka, numéro 1 mondiale, a également donné son avis et tous se rejoignent en un point : il faut changer les choses pour satisfaire les demandes des joueurs et joueuses.

Situation incompréhensible

Depuis des années, la qualité des balles d'une semaine à l'autre peut grandement changer. Chaque tournoi n'utilise pas forcément la même marque de balles et toutes les surfaces ne sont pas adaptées à certains types de balles. Beaucoup de joueurs se plaignent de douleurs aux articulations depuis des mois et la raison principale semble être ce changement de balles. Les poignets, les coudes de certains souffrent trop et les joueurs ne sont pas contents...

Tennis : Ce crack s'inspire de Djokovic et accueille une légende dans son entourage https://t.co/yePS5SxfFv pic.twitter.com/cYq0YQp1Rk — le10sport (@le10sport) October 16, 2023

Djokovic s'y met à son tour

Novak Djokovic n'est pas le dernier au courant en ce qui concerne les blessures au coude. Le Serbe s'est même fait opérer en 2018 pour pouvoir poursuivre sa carrière. Interrogé par le média serbe Sportal , il n'a pas fait dans le détail. « Il existe un lien entre les blessures au poignet, au coude et à l’épaule et les balles. Chaque catégorie devrait en avoir une pour jouer, en fonction de la surface. Il est incompréhensible que l’ATP n’ait pas fait de déclaration. Le silence ne changera rien » a-t-il déclaré.

Un changement à venir ?

Si tous les joueurs semblent d'accord pour dire qu'il y a un travail à faire pour améliorer les choses, les instances tennistiques n'ont pas encore pris de décision face à ce problème qui paraît pourtant facile à résoudre. En effet, l'ATP doit prendre des mesures face à la colère de certains joueurs. Pour rappel, ce passage difficile dans la carrière de Novak Djokovic en 2018 aurait pu lui coûter très cher. D'ailleurs, il a dû renoncer au tournoi de Madrid plus tôt cette saison pour une douleur au coude...