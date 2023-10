Tennis : Cette championne de Grand Chelem pourrait arrêter sa carrière !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Assurément l'un des noms les plus connus du circuit WTA ces dernières années, Garbiñe Muguruza pourrait raccrocher définitivement les raquettes. L'Espagnole, ancienne numéro 1 mondiale, en manque de résultats en 2022 et sur une dynamique catastrophique début 2023, a préféré arrêter sa saison très tôt pour se consacrer à sa famille et penser à autre chose que le tennis. A 30 ans, elle a fait de grandes révélations dernièrement qui laissent penser qu'elle pourrait ne jamais revenir sur le circuit...

Garbiñe Muguruza est une joueuse qui a connu de grands résultats au cours des dix dernières années. La puissante espagnole, capable de s'illustrer sur toutes les surfaces, avait pourtant réussi à redonner à sa carrière un bel élan ces dernières saisons en retrouvant une finale de Grand Chelem et le top 5 mondial. Victorieuse du Masters féminin fin 2021, elle n'a jamais pu rejouer à ce niveau.

Un palmarès bien fourni

Avec 10 titres sur le circuit WTA depuis 2014, Garbiñe Muguruza n'a pas si souvent gagné mais elle a réussi à soulever le trophée à plusieurs reprises dans un grand tournoi. D'ailleurs, elle est la seule joueuse à avoir réussi à battre Serena et Venus Williams en finale de Grand Chelem puisqu'elle s'est imposée à Roland-Garros en 2016 face à la cadette et à Wimbledon en 2017 face à l'aînée. Vainqueur à Pékin, Cincinnati et Dubaï, elle reste sur une immense fin de saison en 2021 ponctuée par un titre au Masters. Depuis ? Le néant...

Tennis : Dernières occasions, les places sont chères pour le Masters ! https://t.co/QdYWpXO8IL pic.twitter.com/YbALAE0hA8 — le10sport (@le10sport) October 15, 2023

Disparition du circuit

En difficulté depuis le début de l'année 2022, Garbiñe Muguruza n'a jamais réussi à retrouver le niveau auquel elle évoluait quelques mois plus tôt. Complètement hors du coup, elle a gagné son dernier match en septembre 2022 avant d'enchaîner 6 défaites jusqu'à février 2023. Lassée mentalement, elle envisageait dans un premier temps seulement prendre une pause pour revenir en milieu de saison mais elle a fini par repousser l'échéance...

Un retour possible ?