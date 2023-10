Tennis : Le plateau du Masters féminin connu

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que l'on avait pris l'habitude sur le circuit ATP comme sur le circuit WTA d'avoir une bataille jusque dans les derniers instants pour attribuer les dernières places pour le Masters de fin de saison, on connaît déjà les 8 joueuses qui seront de la partie à Cancun (29 octobre-5 novembre). A la suite du dernier WTA 1000 de la saison, certaines joueuses n'ont pas réussi à combler leur retard et le plateau sera peut-être l'un des plus beaux lors des dernières années.

La saison touche bientôt à sa fin et ce sont les femmes qui fermeront le bal avec le Masters qui sera organisé au Mexique cette année, à Cancun, dans un lieu choisi un peu au dernier moment. Au vu des huit joueuses présentes, on pouvait difficilement faire mieux même si on peut regretter que la tenante du titre, une certaine Caroline Garcia, n'est pas présente. Retour sur les forces en présence.

Bataille au sommet

Quel autre match qu'un duel entre Aryna Sabalenka et Iga Swiatek pourrait conclure la saison 2023 ? Ce serait en tout cas une formidable nouvelle pour le tennis féminin. D'ailleurs, les deux joueuses seront encore en duel pour savoir laquelle des deux terminera l'année numéro 1 mondiale. La Biélorusse possède un petit avantage mais la Polonaise a prouvé à Pékin qu'elle avait remis sa tête à l'endroit. Attention car cette année, une sacrée adversaire s'est dressée sur leur chemin : Elena Rybakina, qui reste sur 4 victoires face à une numéro 1 en 2023.

7 finalistes de Grand Chelem sur 8

Quand on regarde les joueuses qualifiées pour le Masters, on se rend compte que 7 d'entre elles ont disputé une finale de Grand Chelem en 2023. Seule Aryna Sabalenka en a disputé une deuxième, à l'US Open. En effet, la Biélorusse avait remporté son premier titre en Grand Chelem à l'Open d'Australie en dominant Rybakina quand Iga Swiatek se sortait du piège Muchova en finale de Roland-Garros. A Wimbledon, l'autre Tchèque Vondrousova avait créé la surprise face à une Jabeur frustrée et Coco Gauff avait terminé son été magistral en dominant celle qui pointe aujourd'hui à la première place mondiale. En d'autres termes, seule Jessica Pegula, très régulière mais qui a du mal à franchir le pas en Majeur, n'a pas connu de tels sommets.

Une malédiction à briser

S'il s'agit d'un tournoi très important puisqu'il est placé logiquement juste derrière les Grands Chelems, le Masters a réservé un sort particulier aux dernières victorieuses de cette compétition. Sacrée en 2021, Garbine Muguruza a totalement disparu de la circulation ensuite et Caroline Garcia n'a jamais su rebondir après son titre acquis l'an dernier. Espérons que celle qui sera couronnée réussisse à briser cette malédiction...