Tennis : Face au nouveau calendrier, des tournois vont disparaître !

Alors que certains joueurs du circuit trouvent que la saison est trop longue et que les rendez-vous par équipes (Coupe Davis...) ne sont pas assez attrayants, l'ATP veut poursuivre sa transformation du calendrier. En effet, le circuit est actuellement en phrase de restructuration et beaucoup de changements devraient voir le jour d'ici la saison 2025. Dans le lot, un tournoi français va malheureusement disparaître...

Dans sa volonté de faire des Masters 1000 de plus gros tournois étalés dans le temps, l'ATP doit forcément adapter le calendrier. Pour éviter un trop-plein de tennis, certains tournois vont donc être amenés à disparaître voire fusionner. En effet, d'après L'Equipe , cinq tournois ATP 250 sont concernés par ces changements, dont le tournoi de Lyon, qui avait lieu avant Roland-Garros et qui avait vu la victoire d'Arthur Fils cette année.

De nouveaux ATP 500

Si les tournois d'Estoril (début de saison sur terre) et Majorque (gazon, juste avant Wimbledon) vont définitivement disparaître du calendrier, ceux de Newport, Atlanta et Lyon vont en fait fusionner avec d'autres 250 pour former un 500. C'est le cas de Doha et Dallas qui ont lieu après l'Open d'Australie et qui ont racheté respectivement les deux tournois américains et Munich va donc fusionner avec le tournoi français pour ajouter un ATP 500 sur terre battue.

Deux 500 la même semaine

Pour permettre aux joueurs de durer physiquement, l'ATP a donc prévu de faire jouer tous ces tournois par deux la même semaine. En effet, Doha se retrouverait donc la même semaine que Rotterdam, Dallas celle de Rio et Acapulco et Dubaï se joueront en même temps comme c'est déjà le cas. En fait, à part le tournoi d'Hambourg, isolé pendant l'été après Wimbledon et qui va maintenant se disputer la semaine avant Roland-Garros, les ATP 500 marchent par paire.

Des plaintes physiques importantes

Ces dernières années, il n'est pas rare de voir des joueurs arriver exténués par la saison déjà très longue en fin d'année. Certains joueurs supportent de moins en moins le changement de balles à quasiment chaque tournoi qui sollicitent beaucoup les articulations et provoquent des blessures. Avec ce nouveau calendrier prévu pour 2025, l'ATP met donc l'accent sur les grands tournois en espaçant un peu plus les grands rendez-vous.