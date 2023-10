Tennis : Ces joueurs en panne qui pourraient vivre l'enfer en fin de saison

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pour certains joueurs, la saison est trop longue. Il est évidemment très compliqué de rester au top toute l'année mais en ce moment, on sent bien une fatigue physique et mentale de la part de certains joueurs qui avaient connu de gros résultats il y a un an. Attention, il reste encore un peu plus d'un mois avant les vacances...

La fin de saison 2023 n'a pour l'instant rien à voir avec celle de 2022 pour certains joueurs. En effet, sur la liste des hommes en difficulté, Holger Rune et Félix Auger-Aliassime sont plutôt bien placés. Si la situation est plus dramatique pour l'un que pour l'autre, une blessure pourrait venir gêner fortement la progression du Danois, qui sera tenant du titre pour le dernier Masters 1000 de l'année. Le Canadien, lui, erre sans confiance tournoi après tournoi, sans réussir à retrouver la victoire.

Rune, année mouvementée

Plutôt bon lors de la première moitié de la saison, jusqu'à son quart de finale à Wimbledon, Holger Rune ne gagne pratiquement plus un match depuis. Le Danois a perdu dès son entrée en lice à chaque fois sauf la semaine dernière où, ironiquement, il a dominé un Félix Auger-Aliassime totalement égaré. Gêné par son dos et par les guerres d'égo entre ses différents coachs cet été, le Danois n'a pas pu rivaliser à Shanghai où il s'est incliné 6/0 6/2 en à peine plus d'une heure. En grande difficulté, pas sûr qu'on le voit finir l'année au Masters, lui qui semble très loin de son niveau de l'année dernière lorsqu'il remportait Bercy en dominant Novak Djokovic en finale.

Auger-Aliassime, gros danger

Pour Félix Auger-Aliassime, la situation est bien plus préoccupante. Si Holger Rune ne devrait pas descendre beaucoup plus loin que la 10ème place, le Canadien, lui, est actuellement 57ème à la Race. L'an dernier, il avait gagné 3 tournois en 3 semaines en fin de saison pour se qualifier au Masters. Ces derniers mois, il a perdu toute sa confiance sur le court et semble bien perdu sur le court. Si une pause semble nécessaire, il peut tout de même se servir de ces tournois pour retrouver un peu de jeu, lui qui est à l'aise en indoor.

Fin de saison trop longue ?

Comme certains joueurs jouent beaucoup tout au long de l'année, il arrive qu'ils aient du mal à terminer l'année. L'une des raisons pour lesquelles le Big 3 a réussi à rester au top aussi longtemps est parce qu'ils savaient comment gérer leur calendrier à la perfection pour éviter de trop jouer. A Shanghai, les surprises comment à s'accumuler...