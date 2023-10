Tennis : Sinner nouveau numéro 4, la logique reprend ses droits

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La saison 2023 commence doucement à ressembler à celle des caps franchis pour Jannik Sinner. L'Italien de 22 ans, désigné comme l'un des futurs grands pour dominer le circuit, ne cesse de réaliser des premières ces derniers temps. Titré à Pékin mercredi face à Daniil Medvedev, il a réussi une magnifique semaine alors qu'il aurait pu craquer physiquement.

Daniil Medvedev avait pour objectif de gagner pour garnir son palmarès d'un nouveau titre important sur dur. Le Russe, excellent en demi-finales, pouvait espérer s'imposer quand il a vu le nom de son adversaire, Jannik Sinner. En effet, l'Italien s'était toujours incliné en six confrontations face à lui mais cette fois, c'est bien le nouveau numéro 4 mondial qui a dominé les débats.

4ème homme de l'année

La hiérarchie est désormais indéniable : Novak Djokovic et Carlos Alcaraz se tirent la bourre en haut du classement, suivis à distance respectable par Daniil Medvedev qui lui-même domine largement celui qui sera dans le top 4 mondial pour la première fois lundi prochain : Jannik Sinner. L'Italien, qui a atteint sa première demi-finale en Grand Chelem cette année et gagné son premier titre en Masters 1000, sera évidemment de la partie pour le Masters qui se joue à Turin. Hommes et femmes confondus, il est le meilleur Italien de l'histoire au classement, conjointement avec Adriano Panatta et Francesca Schiavone, tous les deux vainqueurs de Roland-Garros.

Tennis : Alcaraz a une épine dans le pied et elle s'appelle Sinner ! https://t.co/mVY1XrFHq7 pic.twitter.com/rHCuQM7Vsf — le10sport (@le10sport) October 4, 2023

Un tennis intelligent

C'est un peu le constat que l'on a pu faire après son match face à Carlos Alcaraz : Jannik Sinner a apporté plus de variations dans son jeu pour déborder ses adversaires. Déjà impeccable au filet contre l'Espagnol, l'Italien a tenté des choses face à Medvedev, beaucoup de service-volée par exemple. « Je restais sur six défaites d’affilée contre lui donc à un moment donné, il fallait changer certaines choses, et c’est ce que j’ai réussi à faire aujourd’hui. Bien sûr, il faut beaucoup s’entraîner pour repousser ses limites dans ce genre de situation, ce n’est jamais facile, mais je pense que j’ai très bien servi, surtout dans les moments importants » déclarait-il après sa victoire.

Prochaine étape : un Grand Chelem

17ème mondial après l'Open d'Australie cette année, Jannik Sinner semblait un peu en difficulté. Mais quand on suit ses résultats sur la saison, on peut penser qu'une certaine suite se dessine. En 2024, il sera plus que jamais un vainqueur potentiel de Grand Chelem. Il lui reste encore du temps en fin de saison pour aller chercher des victoires références...