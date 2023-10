Tennis : Encore un titre, chapeau Mannarino !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Engagé au tournoi d'Astana à cheval sur la semaine dernière et celle-ci, Adrian Mannarino a décroché le quatrième titre de sa carrière sur le circuit ATP mardi. Le numéro 1 français, qui réalise la plus belle saison de sa carrière en termes de résultats, continue d'impressionner à 35 ans. On ne peut qu'être admiratif du travail fourni par "Manna", un joueur discret au talent indéniable.

Adrian Mannarino n'ira peut-être jamais au-delà de son classement actuel, aux portes du top 20, mais il mérite tout de même que l'on se penche sur ses exploits des derniers mois. Le Français, très à l'aise sur gazon et sur dur, n'avait jamais autant gagné lors d'une même saison qu'en 2023 : 37 victoires et il reste encore de nombreux tournois pour finir.

Solide physiquement et mentalement

Déjà en bonne forme dans la première moitié de l'année même s'il n'aime pas trop la terre battue, Adrian Mannarino a profité de l'été pour engranger les victoires. Titré à Newport sur gazon, il a ensuite atteint les quarts de finale à Cincinnati, une première pour lui en Masters 1000 depuis 2017. Après un joli parcours new-yorkais, le Français tient le cap : il s'est offert un nouveau titre à Astana en battant Sebastian Korda en finale. « Que 2023 soit ou pas ma meilleure saison, je m'en fous un peu. Non, c'est juste un bon enchaînement. J'ai des tableaux qui s'ouvrent, un peu de réussite... Ce qui est sûr, c'est que je ne pense pas que ça soit l'année où je joue le mieux » note-t-il après avoir souligné sa solidité face à l'Américain, qu'il a fini par épuiser physiquement.

Tennis : Joli parcours pour Humbert, au top en 2024 ? https://t.co/efSiTZI8GJ pic.twitter.com/d369Cll43G — le10sport (@le10sport) October 2, 2023

Un joueur tellement atypique

On dit que chaque joueur est différent. Concernant Adrian Mannarino, on a vraiment affaire à un joueur très particulier. Gaucher à la patte extraordinaire, il est sûrement le joueur qui tend ses raquettes avec la plus petite tension du circuit (souvent moins de 10 kilos). Très discret dans les médias comme dans ses célébrations, il est revenu sur cette victoire dans les colonnes de L'Equipe . « Le fait que j'ai 35 ans ne change rien à l'affaire, souligne-t-il. Mais ce titre vient récompenser beaucoup d'efforts. Je bosse au quotidien, je m'entraîne beaucoup, je fais des efforts sur mon hygiène de vie. Du coup, depuis six mois, ça paie. Mes coaches aussi bossent beaucoup pour moi. C'est bien que tout se goupille de cette manière-là » peut-on lire.

Une belle fin de saison ?