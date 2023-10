Tennis : Medvedez au rendez-vous, il dévoile son plus grand rêve

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Finaliste à l'US Open, Daniil Medvedev enchaîne encore les victoires puisqu'il est encore présent au rendez-vous à Pékin cette semaine dans un tableau très relevé. Le Russe, numéro 3 mondial, possède déjà un palmarès exceptionnel mais un point commun revient nettement dans la liste de ses titres : le dur. Celui qui aime se désigner comme un spécialiste de la surface a pratiquement gagné tous les plus grands titres possibles sur dur et il en a fait un grand objectif.

Sans conteste le troisième homme derrière Novak Djokovic et Carlos Alcaraz cette année, Daniil Medvedev a fini par continuer sur sa lancée des années précédentes. Le Russe de 27 ans a vraiment commencé à exceller à partir de 2019 où il avait enchaîné beaucoup de gros résultats avec comme point d'orgue sa première finale en Grand Chelem à l'US Open. Si l'on fait le bilan de ses 20 titres, une statistique étonnante peut être observée.

Un titre par ville ?

C'est une statistique dont Daniil Medvedev s'est même amusé il y a quelque temps. Dans sa carrière, il a beaucoup gagné, c'est vrai. Mais depuis son premier titre début 2018 à Sydney, le Russe n'a jamais réussi à gagner deux fois le même tournoi. C'est d'autant plus impressionnant qu'il a déjà réussi à gagner 20 trophées sur le circuit ATP, dont la quasi-majorité sur dur. Néanmoins, s'il veut continuer à remplir son armoire à trophées, il va falloir briser cette statistique à un moment donné... « Je sais que mes 20 titres se sont déroulés dans différentes villes. J’aimerais continuer à en rajouter » a-t-il récemment commenté.

Tennis : Swiatek décevante, Sabalenka a la voie libre https://t.co/1No7YvLtIc pic.twitter.com/CSRJUAE8WU — le10sport (@le10sport) October 2, 2023

Tous les grands titres sur dur

Présent en finale du tournoi de Pékin où il affrontera Jannik Sinner, Daniil Medvedev tentera donc d'aller chercher un nouveau titre inédit pour lui. « J’aimerais terminer ma carrière en ayant été champion de tous les tournois importants qui se jouent sur dur » a-t-il déclaré, Pékin faisant forcément partie de ces tournois que l'on a envie de gagner au vu du tableau même s'il s'agit d'un ATP 500. Pour le moment, le numéro 3 mondial a atteint au moins les demi-finales de tous les ATP 500, les Masters 1000 et les Grands Chelems sur dur, s'offrant même une majorité de titre. Medvedev doit par exemple réussir à gagner l'Open d'Australie et Indian Wells pour terminer sa collection parmi les tournois les plus importants.

Un accomplissement incroyable

S'il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour gagner tous les plus grands tournois sur dur, Daniil Medvedev a déjà atteint la finale à deux reprises à l'Open d'Australie et à Indian Wells cette année. En cas de victoire d'ici la fin de sa carrière, il deviendrait l'un des plus grands joueurs de la surface dans l'ère Open. Pour rappel, parmi les grands champions de tennis, des joueurs tels que Pete Sampras (finaliste au Canada) n'ont pas réussi à gagner chaque grand tournoi sur la surface.