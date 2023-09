Tennis : Objectif JO pour Arthur Fils, une programmation à bien étudier

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 3 français et déjà présent parmi le top 50 mondial à l'heure actuelle, Arthur Fils connaît une progression folle en 2023. Du circuit Challenger à son premier titre en ATP 250, son potentiel a été identifié partout parmi les observateurs du tennis. Plus jeune joueur du top 50, il peut déjà se tourner vers un grand objectif pour 2024 : les Jeux olympiques de Paris. Un événement forcément attendu pour un tel joueur qui évoluera en plus à domicile.

Grand espoir du tennis tricolore, Arthur Fils connaît beaucoup de premières en 2023. Récemment présent pour la Laver Cup après une invitation surprise, il a même eu l'occasion de se frotter à quelques grands noms du circuit actuel et légendes du tennis pour espérer en apprendre beaucoup. Désormais l'un des principaux noms parmi les joueurs français, Arthur Fils a établi comme objectif principal les Jeux olympiques pour la prochaine saison et il a toutes les raisons d'y croire.

Une chance incroyable

Si les Grands Chelems paraissent être plus importants dans le monde du tennis, avoir l'occasion de devenir champion olympique attire beaucoup. Joueur les Jeux olympiques dans son pays n'arrive pas pour la plupart des joueurs alors pour Arthur Fils, avoir l'occasion de les disputer à Paris l'an prochain en fait forcément un grand objectif. « On travaille déjà sur sa programmation parce qu'il faut anticiper les choses. L'année prochaine sera particulière, parce que c'est celle des Jeux Olympiques. C'est un objectif prioritaire pour Arthur, pour nous » a déclaré Laurent Raymond, son coach, pour Eurosport .

Le secret : une bonne programmation

Les années olympiques dans le tennis sont parfois étonnantes. En effet, certains joueurs font en sorte d'arriver en pleine forme durant l'été pour le tournoi olympique. Pour Laurent Raymond, ce sera la clé de la réussite d'Arthur Fils aux Jeux olympiques l'an prochain. « Qui dit Jeux veut dire Roland-Garros veut dire terre battue. Il faudra s'aguerrir sur terre battue dès le début de la saison. C'est pour ça que sera programmée pour Arthur la tournée en Amérique du Sud. Il y aura un gros bloc, une priorité clairement donnée à la terre battue par rapport à ces deux événements que sont Roland-Garros et les Jeux Olympiques » confie son coach.

Déjà de bonnes aptitudes sur terre

On ne peut pas vraiment dire que la France soit un pays qui regorge de grands terriens. Malgré une grande présence de la surface dans le pays, les joueurs français sont souvent plus à l'aise sur dur. Arthur Fils, lui, semble destiné à briller sur toutes les surfaces. Il possède un jeu assez spectaculaire et physique. D'ailleurs, il a déjà prouvé qu'il était à l'aise sur terre battue puisqu'il a remporté son premier titre sur le circuit ATP à Lyon, juste avant Roland-Garros. En 2024, son programme changera beaucoup par rapport à 2023 avec une priorité logique donnée à la terre battue. A 19 ans, Arthur Fils semble être bien entouré.