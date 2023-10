Tennis : Nadal à l'entraînement, un grand espoir permis

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Deux semaines après avoir pris la parole dans plusieurs médias pour parler de sa situation, Rafael Nadal semble avoir remis la machine en route à l'entraînement. Dernièrement, quelques vidéos sur les réseaux sociaux circulent et on peut y voir le Majorquin sur un court de tennis, mettant tout de même une belle intensité dans ses frappes et dans ses déplacements.

Grand absent de cette saison 2023, durant laquelle il n'aura joué que 4 matches en tout début de saison (United Cup et Open d'Australie), Rafael Nadal fait toujours beaucoup parler de lui pendant sa convalescence. Blessé à la hanche et opéré en juin dernier, il fait tout son possible pour un retour en 2024 pour ce qui devrait être la dernière saison de sa carrière comme il l'a annoncé en mai dernier.

Retour sérieux en attendant la réponse

Dans ses prises de parole récentes, Rafael Nadal disait se donner encore deux mois pour réfléchir à une date de retour plus précise. Même si plusieurs déclarations se contredisent, la saison 2024 pourrait ressembler à une tournée d'adieux pour l'homme aux 14 Roland-Garros. Evidemment, il connaît son corps par cœur et on peut imaginer qu'il décidera de revenir seulement lorsqu'il sentira que son corps pourra supporter le très haut niveau. En attendant, il a repris l'entraînement, ce qui donne beaucoup d'espoir à ses fans.

Une longue convalescence

Lorsqu'il s'est blessé à la hanche lors de l'Open d'Australie, Rafael Nadal imaginait pouvoir continuer à jouer durant la saison et faire son retour sur terre battue. Finalement, il a eu besoin de plus de temps que prévu. Mais d'après son médecin, un retour début 2024 est envisageable. « C’est une situation difficile. Il faut l’aider, à tous points de vue. Depuis qu’il connaît ce processus et qu’il veut rejouer, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour y parvenir. Nous nous sommes fixé ce délai de cinq mois parce qu’il est important pour un athlète d’avoir un objectif pour stimuler sa volonté de se battre et de récupérer. Après, il faut aussi avoir en tête qu’il lui faudra peut‐être encore un mois pour revenir » a déclaré Angel Ruiz-Cotorro, celui qui l'a opéré.

Grande tournée d'adieux ?

Il y a quelques mois, juste avant Roland-Garros, Rafael Nadal révélait que la saison 2024 serait probablement sa dernière. Le Majorquin est lassé par toutes les blessures qu'il a connues et à 37 ans, il n'a plus rien à prouver. Espérons pour lui qu'il puisse arrêter sa carrière en montrant une grande opposition sur l'un des plus grands courts du monde, ce que Roger Federer n'a pas pu faire.