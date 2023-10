Tennis : Les balles, sujet de discorde sur le circuit !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Déjà un grand sujet de discussion un peu plus tôt cette saison, les balles utilisées chaque semaine posent un problème à de nombreux joueurs sur le circuit. En effet, beaucoup commencent à se plaindre de la qualité de celles-ci par endroits et du fait qu'elles changent quasiment toutes les semaines et entraînent des blessures au poignet notamment. Si le sujet fait polémique, c'est bien le seul qui fait quasiment l'unanimité.

Ces derniers jours, de nombreux joueurs ont envoyé un message à l'ATP et la WTA pour tenter d'éveiller les consciences. En effet, les balles utilisées à Pékin ont fait beaucoup parler puisqu'elles étaient loin de convaincre tout le monde. Dans leur volonté d'alléger le calendrier pour permettre aux joueurs de souffler un peu physiquement, les instances doivent peut-être commencer à se pencher sur la question des balles.

Des blessures inquiétantes

C'est Stéfanos Tsitsipas notamment qui avait donné l'alerte il y a quelques mois déjà au moment des Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami. Récemment, Stan Wawrinka a réagi au message du joueur belge Zizou Bergs rapportant que beaucoup de joueurs souffraient de douleurs au poignet à cause du changement de balles chaque semaine. « J’ai eu des problèmes de poignet dès le début de tournée américaine à cause des changements de balles, nous avons changé trois fois de balles en trois semaines » ajoute même Taylor Fritz.

Tennis : Osaka bien de retour, elle provoque déjà des secousses ! https://t.co/H5yAG8tbb5 pic.twitter.com/Z9StRgjscw — le10sport (@le10sport) October 5, 2023

Des changements incompréhensibles

A l'heure actuelle, les balles changent quasiment toutes les semaines à chaque nouveau tournoi. Parfois, certaines ne sont pas vraiment adaptées à la surface, comme c'était le cas à Pékin si l'on en croit les paroles de Daniil Medvedev et Aryna Sabalenka par exemple. « Je dois dire que je préférerais jouer avec un autre type de balle sur cette surface parce qu’après quelques matchs, elles deviennent très grosses et lourdes, ce qui rend le jeu très lent. Il est difficile de déplacer la balle et de faire des coups gagnants » analyse la Biélorusse.

Des solutions pas difficiles à trouver

S'il y a autant de plaintes, c'est que les joueurs pensent qu'il n'est pas si difficile de trouver un bel équilibre pour éviter ces problèmes. En effet, d'une marque à l'autre, les balles peuvent être différentes si l'on prend en compte en plus que les surfaces ne sont jamais vraiment les mêmes. Favoriser un type de balles pour telle période ne paraît si impossible que cela...