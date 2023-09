Tennis : Un calendrier incompréhensible, la WTA sous le feu des critiques

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis les années Covid, le calendrier de la WTA a bien du mal à montrer une certaine stabilité. En se séparant momentanément de son partenaire historique, la Chine, à la suite de l'affaire Peng Shuai, la WTA a perdu beaucoup d'argent et il était parfois difficile de trouver des tournois en fin de saison et même de trouver une bonne location pour le Masters. L'année 2023 ne déroge pas à la règle : la fin de saison est beaucoup trop éprouvante ce qui donne lieu à d'innombrables forfaits pour le prochain rendez-vous, le WTA 1000 de Guadalajara la semaine prochaine.

Il n'est pas facile d'être une joueuse sur le circuit WTA ces derniers temps. L'instance du tennis féminin a beaucoup de mal à sortir la tête de l'eau en ce qui concerne les revenus. La séparation avec la Chine est d'ailleurs l'une des raisons du prize money bien différent avec les hommes et récemment, la WTA reçoit beaucoup de critiques concernant le calendrier de fin de saison qui part un peu dans tous les sens...

Un WTA 1000 déserté

La semaine prochaine, le WTA 1000 de Guadalajara aura lieu et son positionnement dans le calendrier fait que beaucoup de joueuses du top mondial ont déjà renoncé. En effet, après tous les forfaits, la tête de série numéro 1 devrait être Ons Jabeur, la 7ème mondiale. Du fait de sa proximité avec la fin de l'US Open, Iga Swiatek, Aryna Sabalenka et Coco Gauff entre autres ont choisi de ne pas reprendre tout de suite et on peut bien le comprendre. D'ailleurs, la tournée asiatique démarrera au même moment et certaines ont choisi de voyager plus tôt pour prendre leurs marques.

Des voyages à l'autre bout du monde en peu de temps

Après l'US Open, il y a donc de quoi faire sur le continent américain avec le WTA 500 de San Diego cette semaine et le WTA 1000 de Guadalajara au Mexique. Mais ensuite, il faudra voyager très loin en Asie pour disputer Tokyo et Pékin, les deux plus grands événements et fin octobre, les meilleurs joueuses de la saison, celles qui se qualifieront pour le Masters, devront voyager au... Mexique, à Cancun pour y disputer le rendez-vous final. Cela fait donc beaucoup de voyages à travers le monde en peu de temps et certains tournois, à l'image de Guadalajara, pourraient être désertés.

La WTA manque d'argent

Ce n'est plus un secret : la WTA manque cruellement d'argent. D'ailleurs, l'annonce de l'emplacement du Masters a fait beaucoup parler puisque les joueuses ont enfin pu connaître la location il y a quelques semaines seulement. C'est donc le Mexique qui a été choisi un peu à la va-vite pour essayer de contrer les attaques de l'Arabie saoudite. D'ailleurs, la WTA et l'ATP pourraient finir par s'allier pour proposer un plan financier commun.