Tennis : Caroline Garcia proche de l'exploit, de bon augure pour 2024

C'est mieux, beaucoup mieux pour Caroline Garcia en ce moment ! La numéro 1 française, 10ème mondiale, a encore réussi un beau parcours en WTA 1000 puisqu'elle a atteint les quarts de finale à Pékin pour son dernier grand rendez-vous de l'année. La Lyonnaise, en difficulté cette année, ne défendra pas son titre au Masters mais elle a engrangé quelques belles victoires dernièrement qui pourraient lui servir pour démarrer l'année 2024 en confiance.

En perdition cet été puisqu'elle a enchaîné les défaites, Caroline Garcia n'a toujours pas réussi à battre une joueuse du top 20 en 2023. C'est une statistique qui ne joue pas vraiment en sa faveur même si dernièrement, elle a quand même pas mal gagné. A Pékin, un tournoi qu'elle a remporté en 2017, elle a même plutôt brillé même si elle a fini par s'incliner contre Iga Swiatek, numéro 2 mondiale.

Sourire retrouvé

Après sa demi-finale à Guadalajara, Caroline Garcia a bien enchaîné lors de la tournée asiatique et elle s'est rassurée à Pékin en allant chercher 3 victoires, dont celle contre l'Ukrainienne Kalinina, 28ème mondiale. « Vraiment satisfaite de la victoire et de la façon dont j’ai joué, de l’état d’esprit et de l’attitude. C’est probablement l’un des meilleurs matchs que j’ai joué cette année. Il n’est donc jamais trop tard. Mieux vaut tard que jamais, je dirais » déclarait-elle après ce succès jeudi.

Un exploit proche

Dans ces quarts de finale à Pékin, toutes les affiches sont très belles. Et face à Caroline Garcia, il y avait un sacré obstacle en la personne d'Iga Swiatek. La Lyonnaise a livré un magnifique combat pendant plus de 2h30 où elle est même passée très proche de l'emporter. En effet, après un premier set très accroché où elle a sauvé une balle de set, elle a réussi à débreaker au moment où la Polonaise servait pour le gain de la deuxième manche avant de s'incliner dans un nouveau tie-break de peu. Finalement, elle a un peu craqué dans le troisième set mais les statistiques parlent d'elles-mêmes : les deux joueuses ont fait quasiment deux fois plus de coups gagnants que de fautes directes.

Retour au sommet en 2024 ?

Actuellement à la 19ème place à la Race, Caroline Garcia va perdre ses points du Masters mais sans trop descendre au classement. La Française a encore un sacré calendrier pour finir l'année en beauté mais surtout, elle peut se féliciter de ce retour en forme puisqu'elle a retrouvé la confiance pour démarrer l'année 2024 en trombe.