Tennis : Caroline Garcia retombe dans ses travers, miroir de sa saison

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors qu'elle n'aura pas l'occasion de défendre son titre obtenu au Masters en 2022, Caroline Garcia a connu une année un peu compliquée. Plus en confiance ces dernières semaines, à l'image des belles victoires obtenues au Mexique et lors de la tournée asiatique, elle a un peu plongé à Zhengzhou cette semaine, où elle s'est inclinée dès son entrée en lice après avoir raté des balles de match.

Très active en cette fin de saison comme elle l'a prévu, Caroline Garcia veut engranger le maximum de matches pour repartir en confiance début 2024. La Lyonnaise, loin de connaître une année catastrophique, n'a pas répondu aux attentes placées en elle il y a un an en ne réussissant pas à aller chercher de titre. Proche de l'exploit face à Iga Swiatek à Pékin, elle reste tout de même un peu inquiétante.

Frustration, encore et toujours

Opposée à l'Italienne Jasmine Paolini, 31ème mondiale, pour ses débuts à Zhengzhou, Caroline Garcia semblait naviguer sur la bonne voie. Mais la Française s'est inclinée après avoir gagné la première manche et en gaspillant 4 occasions de gagner le match à 5/4 sur le service adverse dans le troisième set. Battue 7/5 finalement, c'est une nouvelle désillusion et une déception pour elle qui voulait vraiment éviter ce type de match.

Un match qui résume sa saison

Capable de réaliser de grands coups, Caroline Garcia n'a pas réussi à battre une membre du top 20 de toute la saison. Si elle est passée très proche, son niveau a largement diminué par rapport à l'année dernière puisqu'elle n'est plus capable de trouver de la régularité sur le long terme. Ce qu'il s'est passé cette semaine est un peu le reflet de son année ponctuée de déceptions.

Descente à venir

Comme elle va perdre les points de son titre au Masters, Caroline Garcia va terminer l'année largement en dehors du top 10, place qu'elle occupe à l'heure actuelle. Mais la chute ne sera pas si terrible puisqu'elle pointe à la 20ème place à la Race et ne devrait plus beaucoup bouger. On peut imaginer que le rendez-vous le plus important de sa fin de saison désormais est en Billie Jean King Cup, où elle pourrait retrouver l'Italienne Paolini...