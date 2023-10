Tennis : Roger Federer impressionné, il fait une incroyable description d'Alcaraz

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent à Shanghai la semaine dernière où il a été honoré sur le court central, Roger Federer a même eu le temps d'assister à quelques matches et à la finale en particulier. Le Suisse, retraité depuis septembre 2022, a connu un joli succès en Chine durant sa carrière et les fans, comme partout ailleurs dans le monde, sont extrêmement nombreux. Il a également eu le temps de s'exprimer sur différents sujets, à commencer par Carlos Alcaraz, un phénomène qui révolutionne la jeune génération.

Plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire du tennis à 19 ans lors de son titre à l'US Open en 2022, Carlos Alcaraz a ébloui le monde entier en l'espace de quelques mois. Depuis, il continue de prouver qu'il deviendra sûrement une légende du tennis puisqu'il est destiné à gagner beaucoup de titres en Grand Chelem. Impressionnant de facilité, l'Espagnol a tapé dans l'œil de Roger Federer, qui en a fait une description très positive.

Des qualités du Big 3

Souvent comparé aux membres du Big 3 depuis son explosion au haut niveau, Carlos Alcaraz a quelque chose de fou dans la raquette. Et ce n'est pas Roger Federer qui en dit le contraire. « Je vois un peu de puissance du côté du coup droit, un peu le style de Rafa. Peut‐être aussi plus de technique venant de moi. Évidemment, on voit l’amortie, on voit qu’il utilise le slice, il peut jouer en fond de court comme Rafa. Et puis il a des compétences défensives qui rivalisent avec celles de Novak, mais Novak est évidemment à un niveau d’élite parce que quand vous le faites pendant tant d’années, vous êtes seul » analyse le Maestro.

Un mélange des trois, improbable

Beaucoup d'observateurs ont analysé le jeu de Carlos Alcaraz depuis plus d'un an. L'Espagnol a évidemment prouvé qu'il était capable de réaliser tous les coups du tennis. Capable d'envoyer de grosses frappes des deux côtés comme Nadal, de varier comme Federer et de défendre comme Djokovic, Carlos Alcaraz maîtrise en plus un coup qui surprend souvent ses adversaires : l'amortie. Mais attention, les comparaisons ne sont pas toujours bonnes... « Peut‐être qu’il y a une combinaison, mais il suffit juste de dire que Carlos est Carlos, comme Novak est Novak et Rafa est Rafa. Je n’aime pas quand il y a trop de comparaisons. J’aime qu’ils soient indépendants les uns des autres » conclut-il.

Largement en avance sur la jeune génération

Alors que l'on pensait que la génération Medvedev-Tsitsipas-Zverev allait profiter de la fin de carrière de Novak Djokovic pour mettre la main sur le circuit, Carlos Alcaraz est venu déjouer leurs plans. L'Espagnol de seulement 20 ans semble déjà être largement au-dessus du lot en termes de précocité et de niveau de jeu par rapport à ses jeunes homologues. Il est même quasiment le seul à pouvoir rivaliser avec Novak Djokovic en 2023 et il semble bien parti pour dominer dans les années à venir quand celui-ci aura rangé ses raquettes.