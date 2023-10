Tennis : Cette légende n'en a pas fini avec le tennis et prépare son retour

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Désormais la plus grande joueuse encore en activité, Venus Williams n'a pas encore envie de dire adieu au tennis. La légende américaine de 43 ans était censée revenir cette semaine à Monastir pour jouer le double avec la star locale, la Tunisienne Ons Jabeur. Cette dernière avait déjà connu une belle expérience en s'associant à Serena l'année dernière avant sa retraite mais le double n'aura pas lieu cette fois. Récemment, Venus a révélé qu'elle comptait faire son grand retour sur les courts en mars prochain.

Alors qu'elle ne joue que quelques matches par saison depuis des années, Venus Williams, qui a largement dépassé les 40 ans, ne souhaite pas encore ranger les raquettes. L'Américaine aux 7 titres du Grand Chelem n'a plus joué depuis son élimination au premier tour de l'US Open et n'a pas laissé un grand souvenir malgré ses quelques victoires obtenues cet été.

Saison terminée

En 2023, Venus Williams nourrissait de grandes ambitions en démarrant sa saison début janvier dans l'espoir de jouer à l'Open d'Australie. En commençant même par une victoire, elle a fini par se blesser et a mis du temps avant de revenir. Sur gazon, elle a retrouvé le chemin de la victoire mais a perdu au premier tour de Wimbledon contre Elina Svitolina. Cet été, elle a réussi à faire flancher la Russe Kudermetova, 16ème mondiale à l'époque, pour sa première victoire face au top 20 depuis plusieurs années. Alors qu'elle devait rejouer en fin de saison, l'Américaine a fini par annuler ses plans.

Retour en mars

Pas au top physiquement, Venus Williams a du mal à se remettre de sa mauvaise chute à Wimbledon. A 43 ans, les efforts sont encore plus compliqués mais elle n'a pas dit son dernier mot. « J'ai fait une chute incroyable à Wimbledon. J'ai juste glissé et j'étais mal. J'ai fait de mon mieux pour récupérer pour l'US Open. Je n'ai pas atteint ma forme, alors maintenant je me repose jusqu'à ce que je revienne. Je vise le mois de mars, car c'est à ce moment-là que les tournois reprennent aux États-Unis. Mon objectif est donc d'être opérationnel lorsque les tournois reviendront aux États-Unis » confie-t-elle.

Les efforts de trop ?

En grande difficulté depuis plusieurs années déjà, Venus Williams ne tient pas à arrêter sa carrière tout de suite et sa décision est parfois incompréhensible. A 43 ans, elle reviendra donc pour disputer les deux premiers grands rendez-vous américains de l'année, Indian Wells et Miami. Pour rappel, elle pointe encore en dehors du top 400 et bénéficie tout le temps d'une wild card.