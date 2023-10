Tennis : Une incroyable révélation sur la fin de carrière de Djokovic tombe

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une année extraordinaire à 36 ans, Novak Djokovic continue de dominer la planète tennis. Le Serbe, insubmersible quand il l'a décidé, est capable de repousser les limites humaines pour aller chercher tous les records. Pourtant, ces derniers mois, la question de la retraite est revenue à plusieurs reprises dans les débats et même s'il s'amuse à dire qu'il est éternel, ce moment arrivera forcément...

Désormais considéré par beaucoup d'observateurs comme le plus grand joueur de tennis de tous les temps, Novak Djokovic affole les compteurs. Vainqueur de son 24ème titre du Grand Chelem à l'US Open en septembre dernier et tout proche de gagner les 4 plus grands tournois la même année, le Serbe devrait bientôt atteindre la barre des 400 semaines en tant que numéro un mondial. Selon plusieurs sources, la décision de continuer à jouer réside dans quelque chose de bien plus intime...

Sans limites physiques

Novak Djokovic a toujours proposé un combat physique à chacun de ses adversaires. Avec le temps, on aurait pu se dire qu'il serait sur le déclin à 36 ans. C'est plutôt l'inverse : statistiquement, le Serbe est aussi fort en termes de succès en Grand Chelem depuis qu'il a 31 ans que lors de ses presque 15 années précédentes sur le circuit. En 2023, il a semblé si souvent imbattable et son retour sur les courts en fin de saison pourrait faire mal.

Un besoin de retrouver sa famille ?

Il y a quelques mois, Srjdan Djokovic, le père du numéro 1 mondial, prenait la parole en demandant presque à son fils de prendre sa retraite en 2024. We Love Tennis a récemment interrogé Vuk Brajovic, journaliste serbe, sur ce point. « À mon avis, le facteur le plus important qui influencera sa décision de "raccrocher la raquette à un clou dans le mur" – comme on dit en Serbie – sera sa famille et ses enfants, et son besoin naturel, en tant que père, de passer de plus en plus de temps avec eux. Sur ce point, je suis tout à fait d’accord avec son père, Srdjan, qui a dit cela il y a quelques mois » confie-t-il.

Source de motivation