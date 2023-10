Tennis : Incroyable, il dévoile le tournant de la carrière de Djokovic

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Absent de la tournée asiatique cette année pour se reposer après une année folle en termes de succès, Novak Djokovic va revenir fin octobre pour disputer le Masters 1000 de Paris-Bercy. Le Serbe, dont on parle toujours beaucoup même quand il ne joue pas, a prouvé ces derniers mois qu'il était encore très fort malgré ses 36 ans. D'ailleurs, pour espérer dominer encore à cet âge-là, Gill Gross, célèbre analyste, affirme que les grosses victoires obtenues plutôt dans la première partie de sa carrière sont la clé.

A 36 ans, Novak Djokovic a réalisé une saison quasiment parfaite lors des tournois du Grand Chelem. Programmé pour gagner chaque rendez-vous pour dépasser toujours un peu plus les limites humaines, le Serbe compte désormais 24 titres et la moitié d'entre eux ont été remportés à partir de 2018, lorsque le Serbe s'est remis la tête à l'endroit pour dominer. Pour Gill Gross, la raison de ce changement réside un peu plus tôt, à Wimbledon en 2014...

Le tournant d'une carrière ?

Selon Gill Gross, la finale de Wimbledon 2014 marque un tournant dans la carrière de Novak Djokovic, bien plus que la victoire épique du Serbe cinq ans plus tard sur le même court face au même adversaire, un certain Roger Federer. Cette année-là, le Serbe était encore largement dominé par ses rivaux et il avait réussi à battre le Suisse en 5 sets après un nouvel échec en finale de Roland-Garros face à Nadal un mois plus tôt. « Je dois reconnaître que la qualité de jeu était meilleure en 2014. C’est un match qui n’est probablement pas assez reconnu, notamment parce qu’il a marqué un tournant pour Djokovic. Alors que Novak a géré comme personne ses opportunités en finale de Grand Chelem, n’était pas du tout dans cette position à cette époque. C’était même tout le contraire. Il avait perdu beaucoup de finales de Grand Chelem jusqu’à ce jour » déclare Gill Gross.

Une expérience bénéfique

Lorsque Novak Djokovic a battu Roger Federer en finale de Wimbledon 2019 après deux balles de match sauvées, on a compris qu'il avait définitivement pris l'ascendant et qu'il allait battre tous les records. Le Serbe doit peut-être sa réussite à cette finale de 2014. Ce n'est certainement pas un hasard de gagner la moitié de ses Grands Chelems à partir de 31 ans... « Je pense qu’avec Boris Becker dans sa box et cette victoire sur Federer dans une finale en cinq sets à Wimbledon, cela lui a donné la confiance nécessaire pour faire ce qu’il avait prévu de faire par la suite. C’était une sorte d’expérience de participer à une si grande finale pour le reste de sa carrière » poursuit Gill Gross.

Emprise mentale incroyable

Ce qui caractérise le succès de Novak Djokovic sur le circuit de nos jours est sûrement le défi mental qu'il impose à ses adversaires. Sans faille, il n'oblige pas simplement le joueur qui se trouve de l'autre côté du filet à pratiquer un tennis hors du commun mais il montre qu'il peut à tout moment reprendre la main. Son retour sur les courts pour la fin de saison sera à coup sûr très surveillé...