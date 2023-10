Tennis : Tsitsipas sur la bonne voie, il veut envoyer un message

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 7 mondial cette semaine au classement ATP, Stéfanos Tsitsipas ne connaît pas la plus grande saison de sa carrière. Malgré une finale à l'Open d'Australie en début de saison, le Grec stagne un peu depuis des mois. La raison principale ? Une progression nettement stoppée et des doutes installés dans sa tête, en témoigne son niveau de jeu en baisse. Mais il ne veut pas se laisser abattre.

Assurément l'un des meilleurs joueurs de sa génération, Stéfanos Tsitsipas a peut-être laissé passer sa chance de dominer le circuit. Le Grec, présent dans le top 10 sans discontinuité depuis la première fois qu'il y est entré en mars 2019, n'a pas réussi à vraiment progresser depuis deux ans. Assez à l'aise dans tous les compartiments du jeu, il a aussi subi de terribles défaites qui ont eu un impact négatif sur son mental. De plus, il connaît des petits soucis en interne en ce qui concerne son entourage.

Une année moyenne

Même s'il devrait réussir à s'offrir une place pour le Masters de fin de saison grâce à sa finale à l'Open d'Australie notamment, Stéfanos Tsitsipas a déçu en 2023. Le Grec de 25 ans, qui n'a toujours pas battu le moindre top 10 cette année, a connu beaucoup de sorties de route précoces dans les grands rendez-vous et son titre obtenu à Los Cabos cet été ne lui a pas permis de se relancer. Vainqueur du tournoi des Maîtres en 2019, le plus grand titre de sa carrière, il fait peine à voir ces derniers mois.

Tennis : Dernières occasions, les places sont chères pour le Masters ! https://t.co/QdYWpXO8IL pic.twitter.com/YbALAE0hA8 — le10sport (@le10sport) October 15, 2023

Moins concentré ? Il met les choses au clair

Moins impressionnant depuis des mois, Stéfanos Tsitsipas a reçu beaucoup de critiques concernant son histoire d'amour avec Paula Badosa. Beaucoup de fans trouvent que le Grec est moins impliqué depuis qu'il est en couple avec l'Espagnole et au moment d'entamer les tout derniers tournois de la saison, il a tenu à faire passer un message. « Ce que j’ai à dire aux gens qui prétendent que je ne suis plus concentré sur le tennis ? Que je m’entraîne plus que je ne l’ai jamais fait dans ma carrière. Je n’ai rien à prouver à personne, si ce n’est à moi‐même, me prouver que je suis capable de retrouver mon niveau. J’y crois » assure-t-il avant son entrée en lice à Anvers.

Couvé par son père ?

Il y a quelques mois, Stéfanos Tsitsipas a connu quelques changements dans son entourage. Critiqué également en raison de son père parfois trop présent avec lui sur le circuit, l'empêchant de s'exprimer pleinement, le double vainqueur de Monte-Carlo reste bien sur le même schéma. Cet été, il a fait appel à Mark Philippoussis le temps de quelques semaines et il s'est offert un titre. Mais finalement, l'association n'a pas duré... Pourra-t-on voir un Tsitsipas au niveau dans quelques semaines au Masters ? A lui de le prouver.