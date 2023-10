Tennis : Hubert Hurkacz titré à Shanghai, surprise de fin de saison ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien membre du top 10 et réputé pour son service sur le circuit ATP, Hubert Hurkacz s'est imposé dimanche lors de la finale du Masters 1000 de Shanghai. Le Polonais de 26 ans, loin d'être un inconnu, ne fait pas grand bruit malgré son mètre 96, et il a su profiter d'un tableau dégagé pour s'offrir son deuxième titre dans cette catégorie de tournoi après un beau duel face à Andrey Rublev en finale. D'ailleurs, il s'ouvre la porte vers peut-être de grands horizons : la course au Masters est loin d'être terminée pour lui.

Capable de réaliser de gros coups depuis des années, Hubert Hurkacz a la régularité d'un joueur du top 20. Plus en difficulté sur terre battue, c'est avec son service, une arme dévastatrice, qu'il fait vivre l'enfer à ses adversaires. Le premier témoin, un certain Andrey Rublev, décontenancé lorsque le Polonais a sauvé une balle de match grâce à un ace dimanche.

Un joueur qui sait saisir sa chance

Hubert Hurkacz a déjà 26 ans mais malgré ses débuts un peu tardifs sur le circuit professionnel, il a prouvé qu'il était capable de gagner de se hisser dans les grands rendez-vous. D'ailleurs, un 2ème titre en Masters 1000 n'est pas anodin quand on sait que des joueurs comme Dominic Thiem, David Ferrer, Tomas Berdych et même Stan Wawrinka n'ont réussi qu'à en remporter un seul. Si les membres du Big 3 ont dépassé les limites et donnent l'impression que seuls les Grands Chelems comptent, ce succès est à noter. Déjà titré à Miami en 2021, Hurkacz a pu profiter de l'absence de Novak Djokovic et de la défaillance des principaux favoris entre autres...

Belle saison à l'abri des regards

Hubert Hurkacz n'est certainement pas réputé pour être le joueur le plus attractif. Mais il n'en reste pas moins un excellent joueur de tennis qui sait utiliser ses armes à fond. Titré à Marseille en début de saison, il avait donné du fil à retordre à Novak Djokovic en huitièmes de finale à Wimbledon dans un match qu'il aurait pu gagner en 3 sets à peu de choses près ! Dernier bourreau de Roger Federer, Hurkacz est même passé proche de battre Alcaraz deux fois cet été.

Invité surprise au Masters ?