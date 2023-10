Tennis : Dernières occasions, les places sont chères pour le Masters !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que la saison 2023 touche un peu plus à sa fin, il reste encore quelques places à distribuer pour le Masters. A l'heure actuelle, 4 tickets ont déjà été validés et Andrey Rublev devrait être le 5ème à le faire dans les prochains jours. Après le Masters 1000 de Shanghai, les choses n'ont pas vraiment changé et il reste encore du suspens pour savoir qui réussira à arracher l'une des dernières places. Et la route est encore longue...

A moins d'un mois du début du Masters de Turin, la situation n'est pas totalement claire. La hiérarchie cette saison a été établie et si l'on en restait là, Holger Rune serait le dernier qualifié. Il reste donc trois semaines de tournois sur dur indoor pour aider les meilleurs joueurs du monde dans leur quête. Retour sur les forces en présence.

Rune sur un fil

Impressionnant lors de la première moitié de la saison, Holger Rune ne parvient plus à gagner en ce moment. Le Danois, 5ème mondial, est gêné depuis des mois par une blessure au dos qui le handicape sérieusement. Malgré tout, il est celui qui détient le dernier ticket pour le Masters mais il aura du mal à garder cette place. Tenant du titre du Rolex Paris Masters, il a décidé de jouer à Stockholm et à Bâle avant ce grand rendez-vous où tout devrait être encore jouable pour ceux qui le suivent. Actuellement, il possède environ 150 points d'avance sur Taylor Fritz.

Beaucoup de prétendants à la poursuite

Alors que Stéfanos Tsitsipas et Alexander Zverev devraient réussir à prendre les 6ème et 7ème places, la mauvaise dynamique de Holger Rune va sûrement rendre la fin de saison passionnante. Outre Taylor Fritz, Casper Ruud, Tommy Paul ou encore Alex de Minaur sont à distance respectable mais il faudra aligner les victoires. Le Norvégien, décevant cette année, a tout de même les points de sa finale à Roland-Garros. L'Américain et l'Australien, plus réguliers, auront aussi leur mot à dire mais tout devrait se jouer à Paris.

La surprise au dernier moment ?

Un peu à la manière de Félix Auger-Aliassime l'année dernière, un joueur pourrait créer la surprise en fin de saison et ce pourrait être le cas de Hubert Hurkacz. Le Polonais, finaliste à Shanghai, tentera de décrocher le deuxième Masters 1000 de sa carrière ce dimanche face à Andrey Rublev. Actuellement 13ème à la Race, une victoire lui permettrait de repasser juste derrière Casper Ruud. Et quand on sait les dégâts qu'il est capable de réaliser au service en indoor, il sera forcément à surveiller.