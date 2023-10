Tennis : Retour de Djokovic sur le circuit, il annonce la couleur

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 1 mondial, Novak Djokovic fait son grand retour à la compétition pour la première depuis l'US Open à l'occasion du Rolex Paris Masters. Le Serbe, qui a de l'avance au classement, peut s'avancer tranquillement dans cette fin de saison en tant que grand favori. A 36 ans, il est encore loin de vouloir ranger les raquettes comme il l'a encore expliqué en conférence de presse dimanche. Les joueurs sont prévenus.

Auteur d'une année exceptionnelle, Novak Djokovic n'a pas encore fini le travail. Animé par un grand sentiment de perfection, le Serbe veut aller encore plus loin dans sa quête des tournois du Grand Chelem. Il ne semble pas près de ralentir la cadence d'après ses propos en conférence de presse avant son entrée en lice dans le tournoi.

Le Djoker a faim

Même s'il gère excellement son calendrier en choisissant ses tournois, Novak Djokovic a déjà annoncé plusieurs choix qui en disent long sur sa motivation. Pour terminer l'année, le numéro 1 mondial jouera la Coupe Davis et il a déjà prévu de commencer 2024 par la United Cup. Un choix assumé mais étonnant. « Ma plus grande motivation, c’est avant tout jouer parce que je suis un amoureux de la compétition. J’aime le circuit, j’aime jouer. Il est important d’avoir des ambitions, des objectifs, d’œuvrer en vue de les remporter. C’est un luxe que j’ai maintenant, parce que je peux choisir les tournois que je peux disputer. Je peux fixer mon calendrier où je sais que je pourrais atteindre mes objectifs les plus ambitieux grâce à tel ou tel tournoi » a-t-il déclaré.

Seule la victoire compte

A 36 ans, Novak Djokovic a toujours aussi faim de la victoire. Le Serbe fait tout pour remporter les plus grands tournois et il n'y a pas de hasard à ce qu'il arrive au plus haut niveau en Grand Chelem. « J’ai toujours des objectifs, je veux toujours emporter un autre Grand Chelem, je veux finir numéro 1. Et cela, ce sont les grands objectifs. L’année prochaine, il y aura les Jeux Olympiques. J’aimerais ne pas démériter, représenter mon pays. La Coupe Davis, n’importe quel tournoi que je dispute, je veux le remporter » poursuit-il.

Un gros parcours à Paris

Tête de série numéro 1 du Rolex Paris Masters, Novak Djokovic aura fort à faire pour son retour à la compétition. En effet, le Serbe pourrait se frotter assez vite à Ben Shelton, très revanchard, et il a aussi Holger Rune, Andrey Rublev et surtout Jannik Sinner dans sa partie de tableau. Le voir soulever le trophée dimanche prochain n'aurait rien de surprenant, mais il faut bien avouer que sa domination sur le circuit serait encore plus étalée...