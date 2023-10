Tennis : Pas encore de retour, Djokovic inquiète déjà pour 2024

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Absent depuis sa victoire à l'US Open, Novak Djokovic va faire son grand retour à la compétition à l'occasion du Rolex Paris Masters la semaine prochaine. Le Serbe, qui devrait parvenir à finir l'année en tant que numéro 1 mondial, réalise l'une de ses plus belles saisons à 36 ans. En fin de saison, il pourrait profiter de cette pause pour arriver frais et s'adjuger les derniers rendez-vous de l'année. Quand on voit ce qu'il a été capable de faire ces derniers mois, on peut penser qu'il va encore aller plus loin...

Incroyable de réussite sur le court en 2023, Novak Djokovic s'est montré intouchable physiquement pour conquérir 3 des 4 tournois du Grand Chelem. Le Serbe fait tout pour accomplir ses objectifs et il a montré à ses adversaires qu'il savait le faire à la perfection. D'ailleurs, c'est Mark Philippoussis, ancien 8ème mondial et entraîneur de Stéfanos Tsitsipas pendant quelque temps cet été, qui a été frappé par le professionnalisme du numéro 1 mondial.

Une routine extraordinaire

Pour être un grand champion, il faut être capable de faire des sacrifices énormes pour connaître le succès. Novak Djokovic n'est pas une exception et une anecdote fascinante de Mark Philippoussis lors du dernier US Open a été révélée par Neos Kosmos , un média grec. « J’ai pu l’observer à l’US Open et il était incroyable. S’il a réservé un court d’entraînement à 13 heures, il arrive à la salle à 11 heures et il entre sur le terrain d’entraînement en sueur. Il termine son entraînement, il boit et mange, et tout est exactement là où il faut. Je n’ai jamais vu un professionnel comme ça. Il y a eu beaucoup de professionnels extraordinaires, mais je n’ai jamais quelqu’un agir de la sorte » déclare l'Australien.

Déjà vainqueur à l'Open d'Australie ?

La saison 2024 est encore très loin même si celle-ci touche à sa fin. Pourtant, à l'heure actuelle, beaucoup ne voient pas comment Novak Djokovic pourrait passer à côté d'un nouveau titre à l'Open d'Australie dans trois mois. Le Serbe, qui a pour habitude de gagner le trophée à chaque édition du Grand Chelem australien, est vu comme le grand favori. « Il est sans aucun doute le favori de l’Open d’Australie et je ne le vois pas ralentir de sitôt » poursuit Philippoussis. Effectivement, la principale interrogation réside est plutôt sur le nombre de Grands Chelems que le Serbe va encore remporter...

Intouchable en fin de saison ?

Très serein au moment d'aborder les deux derniers tournois de la saison, comme on peut le voir dans différentes publications sur les réseaux sociaux, Novak Djokovic devrait arriver en pleine forme à Paris et il visera forcément une septième couronne au Rolex Paris Masters ainsi qu'au Masters. Tranquille au classement depuis que Carlos Alcaraz a manqué plusieurs occasions de le dépasser, le numéro 1 mondial aura forcément envie de marquer les esprits.