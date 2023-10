Rolex Paris Masters : Désillusion pour Arthur Fils, le bilan français s’alourdit

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Engagé ce mardi au Rolex Paris Masters pour son premier tour, Arthur Fils s’est fait surprendre par l’Allemand Daniel Altmaier, 59ème mondial. Le Français, grande révélation de la saison sur le circuit ATP, s’est avancé comme la future tête d’affiche du tennis français. Malheureusement, un an après son éclosion à Paris, il n’a pas su répondre présent pour le dernier grand rendez-vous de la saison. Espérons le retrouver en pleine forme en 2024.

Numéro 36 au classement ATP au moment d’aborder le Rolex Paris Masters, Arthur Fils n’a pas profité de l’occasion pour gagner des points et grappiller quelques places afin de faire partie des têtes de série pour le prochain Open d’Australie. Terriblement déçu, le Français n’a pas mis longtemps avant de se retrouver en conférence de presse et laisse pour le moment la France sans victoire dans cette édition 2023 du Masters 1000 parisien.

Première saison trop longue

Juste en dehors du top 250 en tout début de saison, Arthur Fils a connu une progression exceptionnelle pour se retrouver à la 36ème place mondiale aujourd’hui. Mais les efforts consentis cette année commencent peut-être à se payer. « Un peu la saison qui est longue, un peu lui qui a fait, je trouve, un très bon match. Moi qui ai eu un peu de mal au début. Et après, j’ai senti le match très très long. Je me sentais à 100% physiquement. Je n’ai pas de blessure mais je suis très fatigué. C’est ma première saison mais j’apprends » a-t-il confié quelques minutes après sa sortie du court, avec un goût amer dans la bouche.

Tennis : Zoom sur la course très animée pour le Masters https://t.co/ArLR6hWLRB pic.twitter.com/AUxCDXd14v — le10sport (@le10sport) October 31, 2023

Un champion en apprentissage

Tout le monde s’accorderait pour dire qu’Arthur Fils a un brillant avenir devant lui. Il ne faut pas l’oublier, il a seulement 19 ans et il a encore beaucoup de temps pour progresser. Pour lui, finir sa première saison sur le circuit ATP complètement cuit fait partie de l’expérience. « Je me vois jouer des saisons pleines. Ma première saison, ce n’était pas possible je pense. C’était très compliqué. Je n’ai pas de souci, je sais que je vais le faire l’année prochaine et les années suivantes » poursuit-il.

Fin de saison avortée ?