Rolex Paris Masters : Hécatombe pour les Français à Bercy

Le Rolex Paris Masters est lancé à Bercy et les désillusions s'enchaînent pour les joueurs français. En effet, les six premiers tricolores engagés se sont inclinés. Arthur Fils, qui était diminué, s'est incliné en deux sets secs contre l'Allemand Daniel Altmaier (2-6, 4-6). Il ne reste déjà plus que deux français en lice à Bercy.

C'est parti pour le Rolex Paris Masters ! Cette année, ce sont Novak Djokovic et Carlos Alcaraz qui seront les grands favoris à Bercy, mais comme chaque saison, le public parisien espère un exploit d'un joueur français. Mais comme trop régulièrement, les tricolores peines à se distinguer, et les désillusions s'enchaînent déjà.

0 sur 6 pour les Français à Bercy !

En effet, les six premiers français engagés dans le tournoi sont déjà tous éliminés ! Après Adrian Mannarino (25e), Richard Gasquet (68e), Luca Van Assche (69e), Alexandre Muller (83e) et Benjamin Bonzi (77e), c'est le grand espoir du tennis tricolore qui est tombé. Arthur Fils s'est effectivement incliné en deux petits sets contre l'Allemand Daniel Altmaier (2-6, 4-6) ce mardi. Une désillusion pour le Français de 19 ans qui semblait toutefois diminué et quitte donc Bercy dès le 1er tour, comme la saison dernière. Les espoirs tricolores reposent donc désormais sur Ugo Humbert, qui affronte l'Américain Marcos Giron, et sur Gaël Monfils qui défiera l'Argentin Francisco Cerundolo.

