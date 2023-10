Tennis : Sinner prend encore du galon, danger pour Djokovic à Paris ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Engagé la semaine dernière au tournoi de Vienne, Jannik Sinner a vécu une semaine de rêve en s'adjugeant le 10ème titre de sa carrière, le 3ème en ATP 500. L'Italien, numéro 4 mondial, n'a fait que confirmer ce nouveau statut en disposant de Daniil Medvedev en finale pour la deuxième fois consécutive après Pékin il y a un mois. Il arrive forcément en grande forme à Paris pour le Rolex Paris Masters parmi les principaux favoris.

La saison 2023 est définitivement celle de la montée en puissance pour Jannik Sinner. L'Italien, connu pour ses pépins physiques surtout dans les grands moments, n'était pas dans le top 15 avant l'Open d'Australie. Il a pris une autre dimension en connaissant plusieurs premières : demi-finale à Wimbledon et titre en Masters 1000 à Toronto. Pourquoi pas un deuxième dès le Rolex Paris Masters cette semaine ?

Final en apothéose

Auteur d'un parcours énorme à Vienne puisqu'il a affronté Ben Shelton pour son entrée en lice, Sonego, Tiafoe et Rublev avant de défier Daniil Medvedev en finale, Jannik Sinner a encore montré qu'il avait passé un cap. L'Italien a serré les gonds toute la semaine avant de s'imposer dans une finale exceptionnelle, l'un des plus beaux matches de l'année, confirmant sa légère prise de position sur le Russe. Multipliant les coups gagnants du fond du court, il a fini par faire plier physiquement le mur Medvedev après 3 heures de jeu à couper le souffle.

Favori à Paris ?

Même si Novak Djokovic sera le grand favori au Rolex Paris Masters malgré son absence depuis l'US Open, Jannik Sinner se place de plus en plus parmi les premiers rôles. L'Italien, capable de bien s'exprimer en indoor, sera difficile à déloger cette semaine si l'on en croit sa forme actuelle. Placé dans la partie du numéro 1 mondial, il pourrait faire de gros dégâts s'il réussit son entrée en lice. Opposé à Wolf ou McDonald pour ses débuts, il pourrait retrouver Alex de Minaur et peut-être Rublev en quarts de finale.

Un Grand Chelem en 2024 ?

Au vu des efforts physiques et tennistiques qu'il a été capable de faire ces derniers mois, Jannik Sinner se positionne de plus en plus comme un vainqueur de Grand Chelem en 2024. L'Italien a nettement augmenté son niveau de jeu et il n'est pas du tout surprenant de le voir intégrer le top 4 du classement ATP. Une chose est sûre : sa progression sera bien sûr surveillée en cette fin de saison, lui qui aura l'avantage de disputer le Masters à domicile.