Tennis : Ce joueur français qui associe haut niveau et maladie...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur de la meilleure saison de sa carrière puisqu'il a réussi à se familiariser un petit peu avec le très haut niveau sur le circuit ATP, Alexandre Müller fait partie de cette génération française intermédiaire qui a réussi à atteindre son meilleur classement en 2023. A 26 ans, le natif de Poissy fait tout pour allier carrière professionnelle et parcours difficile à cause de la maladie de Crohn dont il souffre depuis l'âge de 13 ans. Il s'est confié sur sa première grande saison.

En terminant l'année à la 81ème place mondiale, Alexandre Müller est aujourd'hui le 7ème Français dans le classement. Mais un peu à l'image d'Alexander Zverev qui est diabétique depuis le plus jeune âge et qui doit se piquer parfois pendant les matches, il doit faire face à une condition difficile : la maladie de Crohn qui se caractérise très souvent par des crises abdominales, de la diarrhée voire des vomissements. Invité à s'exprimer sur sa saison pour Tennis Actu , il est revenu sur cette maladie qu'il a révélée au grand public au cours de la saison.

Une revanche

En juillet dernier, Alexandre Müller révélait qu'il était atteint de la maladie de Crohn depuis l'âge de 13 ans. Le Français a tout de même réussi à se faire une place sur le circuit en atteignant la 76ème place mondiale, son meilleur classement, et à jouer les plus grands. « Je continue de me battre tous les jours. Je dois me piquer toutes les deux semaines. Ce n’est pas si simple. Pour ceux qui veulent se renseigner, ils tapent Maladie de Crohn au colon sur Internet. Ça ne m’empêche pas, au moins, de jouer au haut niveau. Quand la maladie a été diagnostiquée, j’avais 13 ans et j’étais au CREPS. Le premier médecin m’a dit que je devais arrêter le sport de haut niveau. S’il y a une revanche, c’est plutôt sur lui » se confie le Français.

Première vraie saison sur le circuit ATP

Titré en Challenger en juin 2022, Alexandre Müller a commencé à se rapprocher du top 100 à partir de la deuxième moitié de l'année. Il a vraiment réussi à prendre ses marques en jouant beaucoup plus sur le grand circuit puisqu'il a disputé son premier grand tableau en Masters 1000 à Rome, avant de récidiver à Shanghai et à Bercy. Mais c'est vraiment en atteignant la finale de l'ATP 250 de Marrakech en battant Lorenzo Musetti, 21ème mondial à l'époque, qu'il a lancé sa carrière dans l'élite. En atteignant le top 100, il a eu plus d'opportunités pour jouer dans les grands tournois du circuit...

Belle expérience en Grand Chelem

En 2023, Alexandre Müller a donc eu la chance de rentrer directement dans le grand tableau à partir de Roland-Garros. Mais le Français a rapidement dû devoir faire face à une terrible opposition puisqu'il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer dès le premier tour à Paris face à Jannik Sinner. Un mois plus tard, il gagne sa première victoire en Grand Chelem à Wimbledon avant de tomber avec les honneurs contre Carlos Alcaraz. Au premier tour de l'US Open, c'est face à Novak Djokovic qu'il a dû se frotter, un autre immense obstacle. Il pourrait gagner quelques rangs en 2023...