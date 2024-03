Tennis : Djokovic séparé de son entraîneur après une dispute, il est perdu

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En annonçant la fin de sa collaboration avec Goran Ivanisevic ce mardi, Novak Djokovic a surpris tout le monde car cette nouvelle arrive en plein milieu de la saison et que beaucoup de grands événements approchent. D'après les dernières révélations, une dispute aurait éclaté dans le clan du Serbe, ce qui aurait mené à cette décision. Après presque six années avec le Croate, le numéro 1 mondial commence peut-être à nager en plein doute...

Et si cette dispute entre Novak Djokovic et Goran Ivanisevic avait encore plus d'impact ? Le Serbe va devoir affronter les prochains mois sans l'aide du Croate mais c'est peut-être aussi ce dont il avait besoin. Auteur d'un début de saison un peu timide selon ses standards, il va reprendre la compétition dans deux semaines sous un nouveau regard.

Collaboration remplie d'épreuves

Ensemble depuis 2018, Novak Djokovic et Goran Ivanisevic ont connu toutes les épreuves possibles et imaginables. Le numéro 1 mondial a d'ailleurs certainement eu la chance d'expérimenter la meilleure période de sa carrière avec ce coach et il a tenu à revenir sur le sujet. « Notre séparation a été positive, autant que possible dans ce genre de situation. On était tout simplement arrivé au bout de cette collaboration après quasiment cinq ans. Nous avons écrit l’histoire de ce sport, gagné des titres du grand Chelem, fini l’année n°1. Mais aussi traversé des périodes difficiles comme ma disqualification à l’US Open ou ma déportation d’Australie » rappelle-t-il.

Un nouveau coach... ou pas ?

Forcément interrogé sur l'identité de son prochain coach, alors que les dernières révélations parlent de Nenad Zimonjic, Novak Djokovic a confié qu'il ne savait pas trop comment sa carrière allait évoluer. « Je n’ai toujours pas une idée très claire de qui pourrait être le nouveau coach, ou de s’il y en aura un, en fait. J’ai eu des coaches depuis l’enfance mais là j’essaie de voir par moi-même ce dont j’ai besoin, ce qui me convient le mieux » rajoute-t-il.

Toujours aucun titre

En débutant sa saison 2024 avec la United Cup, Novak Djokovic est arrivé à l'Open d'Australie légèrement fatigué par les succès des derniers mois. Le Serbe n'a rien pu faire pour gêner Jannik Sinner en demi-finales et il a dû abandonner son titre. Pour la troisième fois de sa carrière mais la première dans des conditions à peu près normales pour lui, le Djoker aborde la saison sur terre battue avec aucun titre en 2024.