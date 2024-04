Tennis : Catastrophe, Rafael Nadal annonce un coup de théâtre

C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel. Absent des terrains depuis le tournoi de Brisbane en janvier dernier, Rafael Nadal a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Monte-Carlo, qui débute ce dimanche. L'ancien numéro un mondial a officialisé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Aucune date de retour n'a été dévoilée.

Vainqueur du Masters 1000 de Monte-Carlo à onze reprises, Rafael Nadal espérait débarquer sur le Rocher pour disputer, peut-être pour la dernière fois, ce tournoi. Mais sur son compte X, l'ancien numéro un mondial a confirmé qu'il était dans l'incapacité de participer à ce Masters 1000 qui débute ce dimanche.

« Salut à tous, ce sont des moments très difficiles pour moi, sur le plan sportif. Malheureusement, je dois vous dire que je ne jouerai pas à Monte-Carlo. Mon corps ne me le permet tout simplement pas. Et même si je travaille dur et fais le maximum d'efforts chaque jour avec toute la volonté de jouer et de concourir à nouveau dans des tournois qui ont été très importants pour moi, la vérité est que je ne peux pas jouer aujourd'hui. Vous n'imaginez pas à quel point c'est dur pour moi de ne pas pouvoir participer à ces événements. La seule chose que je peux faire est d'accepter la situation et d'essayer de regarder vers l'avenir immédiat en gardant l'enthousiasme et la volonté de jouer afin de me donner une chance que les choses s'améliorent. Merci encore à tous, comme toujours, pour tout votre soutien et vos meilleurs vœux ! » a lâché Nadal sur les réseaux sociaux.

The only thing I can do is to accept the situation and try to look at the immediate future keeping the excitement and will to play in order to give me a chance for things to get better.Thanks again to all, as always, for all the support and best wishes!