Roland-Garros : Nouvelle catastrophe pour Nadal

Jean de Teyssière

Les saisons se suivent et se ressemblent pour Rafael Nadal. Comme en 2023, le Majorquin s'est blessé en début d'année et a manqué de nombreuses semaines de compétition. Pire, le vainqueur à quatorze reprises de Roland-Garros aurait rechuté et pourrait rater six semaines de compétitions. Pour Nadal, disputer les Internationaux de France reste encore possible même si rien ne semble aller dans le bon sens pour lui.

Depuis le tournoi de Brisbane en Australie tout début janvier, Rafael Nadal n'a plus disputé de compétitions de tennis. Il a été aperçu à Las Vegas, où il a participé à un tournoi d'exhibition, en compagnie de Carlos Alcaraz. Le vainqueur de 22 titres du tournoi du Grand Chelem avait alors eu des paroles inquiétantes pour son futur : « Je ne suis pas prêt à jouer au plus haut niveau lors d'un tournoi aussi important. » Attendu au Masters 100 de Monte-Carlo, une terrible nouvelle vient de tomber.

Nadal ne s'exerce plus au service

Rafael Nadal était toujours en train de s'entraîner dans son académie. Alors qu'en fin d'année 2023, les vidéos montrant son retour en forme étaient souvent publiées, cette fois-ci, la plus grande discrétion est demandée. Mais selon quelques indiscrétions, Rafael Nadal ne s'exercerait même plus aux services, tant les douleurs seraient trop fortes...

Tennis : Nadal va encore lâcher une bombe, l'issue est terrible... https://t.co/h92raTONvp pic.twitter.com/ZjmlLVTRnd — le10sport (@le10sport) April 3, 2024

Un forfait de 6 semaines ?

En Espagne, l'inquiétude grandie autour de l'état de santé de Rafael Nadal. Attendu au Masters 1000 de Monte-Carlo, le premier tournoi sur terre battue de la saison, Rafael Nadal pourrait à nouveau déclarer forfait. Récemment, il avait déjà renoncé à participer au tournoi d'Indians Wells, gêné par des douleurs au dos. D'après le média SPORT, cette douleur ne se serait pas encore estompée et Rafael Nadal pourrait être absent environ six semaines. Cette longue période de forfait lui ferait donc manquer les tournois de Monte-Carlo, Barcelone et Madrid. Si tout se passe bien, il pourrait être rétabli pour Roland-Garros mais le pessimisme règne...