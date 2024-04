Tennis : Un joueur bientôt en procès, il lâche une bombe

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En pointant actuellement à la 5ème place mondiale au classement ATP, Alexander Zverev a réalisé une belle année pour revenir dans la position qui était la sienne après sa grave blessure à Roland-Garros il y a deux ans. L'Allemand est très fort sur le plan tennistique, c'est indéniable, mais il fait souvent parler de lui pour autre chose. En effet, depuis des années, il est accusé par une ex-compagne de violences et de maltraitance et son procès aura lieu en mai prochain.

Grande figure du circuit depuis des années, Alexander Zverev va fêter ses 27 ans dans quelques jours et sur le plan du tennis, il n'a pas encore réussi à décrocher un titre en Grand Chelem, ce qui lui était promis lorsqu'il a fait ses premiers coups. L'Allemand est dans une situation un peu particulière depuis 2020 puisqu'une enquête a été ouverte sur ces violences conjugales. Il a toujours nié et le fin mot de l'histoire est pour bientôt.

De graves accusations

Cette accusation de la part de la mère de sa fille, Brenda Patea, font suite à celles d'une autre ancienne compagne du champion allemand, Olga Sharypova, qui avait été la première à avertir sur le comportement de Zverev. De son côté, l'ATP avait mené une enquête qui n'avait pas donné de suites. La justice doit maintenant trancher en mai prochain sans la présence requise de l'Allemand, qui sera en plein tournoi à ce moment-là. Depuis que cette affaire a éclaté, il n'a jamais été perturbé sur le plan tennistique.

Tennis : Monte-Carlo, paradis où le tennis fait la fête https://t.co/RpkydapNy6 pic.twitter.com/W5dg1QQ00t — le10sport (@le10sport) April 3, 2024

Une bombe imminente ?

Si le procès venait à donner raison à la plaignante, l'ATP devra vite réagir. Cette année, Alexander Zverev a été élu au Conseil des joueurs, une décision qui avait été mal perçue par les fans. « S’il est coupable, nous devrons probablement le retirer du Conseil, et l’ATP devra faire quelque chose. J’ai trouvé qu’il était un peu injuste d’en parler autant en Australie parce qu’il a un procès à venir, et non en cours. Donc, oui, je pense qu’il est important de faire cette distinction. Et voyons ce qui se passera en mai et en juin » a déclaré son compatriote Yannick Hanfmann, actuel 53ème mondial.

Une amende de 450 000 euros

Lors du dernier Open d'Australie, le sujet était revenu sur la table parce que l'Allemand avait refusé la décision du tribunal de lui infliger 450 000 euros d'amendes pour coups et blessures. Depuis le début, il a nié catégoriquement être auteur de violences et sa popularité a forcément pris un gros coup sur les réseaux sociaux notamment. Logiquement, il est devenu la cible des fans de tennis... Le verdict du procès devrait être rendu pendant Roland-Garros.