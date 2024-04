Tennis - Monte-Carlo : Le tirage au sort complet, qui est favori ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce dimanche, c'est le grand début du Masters 1000 de Monte-Carlo, première grande étape dans cette saison sur terre battue qui va durer jusqu'à Roland-Garros. Le tournoi monégasque, rendez-vous traditionnel depuis plusieurs décennies, a dévoilé vendredi son tirage au sort et quasiment tous les meilleurs joueurs du monde sont là. Malgré le forfait de Rafael Nadal, Novak Djokovic entre autres sera bien là et il se placera parmi les favoris.

L'édition 2024 du Masters 1000 de Monte-Carlo sera-t-elle encore couronnée de surprises à la chaîne ? Dès ce dimanche, le spectacle sera au rendez-vous et les joueurs tenteront de marquer les esprits avant de se retrouver plus tard pour le deuxième Grand Chelem de l'année. Le tableau est intéressant et même s'il y a quelques noms qui se dégagent, tout est relancé au début d'une nouvelle période.

Djokovic, retour en forme ?

Heureux de pouvoir retrouver la maison, lui qui est résident monégasque depuis des années, Novak Djokovic s'entraîne sur les courts de Monte-Carlo depuis plus d'une semaine. Le Serbe aura à cœur de retrouver des couleurs dans un tournoi qui ne lui réussit pas beaucoup ces dernières années. En effet, il n'a plus atteint les demi-finales depuis son dernier titre en 2015 et l'année dernière, il a disparu dès les huitièmes de finale, battu par Lorenzo Musetti. Cette année, le scénario pourrait se répéter puisque l'Italien traîne encore dans les parages, tout comme Taylor Fritz ou encore Arthur Fils. L'adversaire potentiel en quarts de finale s'appelle Andrey Rublev, tenant du titre, mais le Russe traverse une période difficile en ce moment.

Alcaraz favori ?

Si on ne peut pas rayer Novak Djokovic des premiers favoris en raison de son aura, Carlos Alcaraz ne présente pas non plus des garanties exceptionnelles à Monte-Carlo. Mais les deux hommes seront grands favoris pour se retrouver en demi-finales la semaine prochaine. L'Espagnol pourrait retrouver Félix Auger-Aliassime pour ses débuts mais il faudra surtout se débarrasser de Casper Ruud en quarts de finale, principal adversaire de cette partie de tableau où se trouve aussi Ugo Humbert.

Sinner pour confirmer

Si Zverev et Medvedev tenteront aussi de se frayer un chemin dans leur partie de tableau, avec peut-être Stéfanos Tsitsipas comme arbitre, Jannik Sinner, tête de série 2 et donc tout en bas du tableau, aura une belle entrée en matière face à Korda ou Davidovich Fokina. Ensuite il y aura peut-être Holger Rune ou Grigor Dimitrov pour essayer d'arrêter la domination de l'Italien. Même si la terre battue n'est sûrement pas sa meilleure surface, impossible de le mettre plus bas chez les favoris.