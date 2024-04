Tennis : Il annonce un gros danger pour Djokovic

Alexis Brunet

Novak Djokovic a beau être toujours numéro un mondial, il est de plus en plus menacé par la nouvelle génération. Jannik Sinner, par exemple, monte en régime, et pourrait bien s'emparer de cette place à l'avenir. Selon Goran Ivanisevic, ancien coach du Djoker, l'Italien est tout simplement le plus gros danger en ce moment pour son ancien poulain.

Le début de saison de Novak Djokovic ne ressemble pas tellement à ce que l’on pouvait imaginer. Alors qu’il sortait d’une année 2023 particulièrement riche en réussite et en trophées, le Serbe a un peu de mal à remettre la machine en marche depuis le début de l’année. Le Djoker n’a par exemple pas gagné le moindre tournoi pour le moment.

La nouvelle génération prend le pouvoir

Les performances mitigées de Novak Djokovic peuvent s’expliquer par plusieurs facteurs. Déjà, c’est inévitable, le Serbe prend de l’âge. À presque 37 ans (il les aura le 22 mai prochain), il est difficile de maintenir un haut niveau d'exigence, même si le Djoker fait extrêmement attention à son physique, et à son hygiène de vie. De plus, une nouvelle génération est en train de pousser fort. Cette dernière est menée par des joueurs tels que Jannik Sinner, ou bien Carlos Alcaraz. L'Italien a d'ailleurs remporté son premier Grand Chelem, lors de l'Open d'Australie, il y a quelques semaines.

Sinner, le danger numéro un pour Djokovic