Tennis : La grande annonce de Nadal !

Alexis Brunet

Rafael Nadal est enfin de retour. Alors qu'il avait du déclarer forfait lors de nombreux tournois récemment, l'Espagnol a annoncé qu'il allait revenir à la compétition, à l'occasion de l'ATP 500 de Barcelone. Cela est de très bon augure pour le Taureau de Manacor, qui va pouvoir comme cela monter en régime, afin d'essayer d'être prêt pour Roland-Garros, qui commence le 20 mai prochain.

Depuis de longs mois, Rafael Nadal se bat contre les blessures. L'Espagnol n'est pas épargné physiquement, et sa fin de carrière semble être un parcours du combattant. Le Majorquin avait réussi à faire son retour en début de saison lors du tournoi de Brisbane, mais il s'était blessé de nouveau. Le Taureau de Manacor avait donc du déclarer forfait lors de l'Open d'Australie, Doha, Indian Wells et Monte-Carlo.

«Demain, je serai sur la piste»

Mais finalement, Rafael Nadal semble voir le bout du tunnel. A l'occasion d'une conférence de presse ce lundi, le Majorquin a annoncé qu'il allait participer à l'ATP 500 de Barcelone. Ses propos sont rapportés par Relevo . « Demain, je serai sur la piste. Toutes mes apparitions ici à Barcelone ont été spéciales. Elles m'ont toutes laissé de grands souvenirs. Et celle-ci, eh bien, c'est comme ça. Il y a toujours un début et une fin. Je le prends comme ma dernière apparition au Godó sans renoncer à être compétitif. Je vais me donner à fond. La semaine d'entraînement a été positive. »

«Mes sensations corporelles s'améliorent»